Живи життя: СТБ анонсує осінні прем’єри улюблених проєктів

Телеканал СТБ продовжує свою місію з емоційної підтримки аудиторії та показу українських талантів. На численні прохання українців СТБ повертає в ефір легендарні проєкти та улюблені серіали.

Цієї осені глядачі побачать довгоочікувані прем’єри, відзняті до 24 лютого, показ яких було відкладено через повномасштабне вторгнення росії в Україну: «МастерШеф. Битва сезонів», «Холостяк», «Танці. World of Dance», «Детектор брехні», «Щасливі за сім днів». Також СТБ готує до ефіру проєкти, виробництво яких відбувається просто зараз в умовах воєнного часу: «ДНК. Свої», серіал «Коли ми вдома. Під час війни» та документальне фандрайзинг-реаліті за участю Ектора Хіменеса-Браво.

Відповідаючи на запит аудиторії, ми продовжуємо наповнювати праймовий ефір надихаючими багатосерійними історіями та романтичними фільмами. Інформаційний фронт, як і раніше, тримає об’єднана редакція новин Starlight Media у рамках марафону «Єдині новини».

«Коли щодня відчуваєш дихання війни, розумієш, що найцінніше — це наше життя. Найважливіше, що всі ми можемо зробити — це жити, допомагати ЗСУ захищати країну від ворога і працювати в заданих умовах, кожен на своєму місці і на своєму фронті. А ще — наповнювати свій внутрішній емоційний стан тим, що надихає, щоб були сили разом наближати нашу перемогу. В квітні канал СТБ запропонував глядачам актуальний у нинішніх реаліях контент — корисні рубрики, які допомагають убезпечити життя під час війни. Цієї осені ми запрошуємо українців жити: з любов’ю у серці, із запалом в очах, з гордістю за своїх, з чесністю перед близькими, зі смаком на кожній кухні та з будь-яким набором продуктів. Ми маємо жити наше життя щодня, щохвилини, адже саме за нього так відважно борються наші незламні воїни», — коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Отже, що побачать українці вже цієї осені в ефірі СТБ.

«МастерШеф. Битва сезонів»

Головний кулінарний проєкт країни, показ якого було перервано наприкінці лютого, повертається з першого випуску. У змаганні за кулінарну першість зійдеться двадцятка улюблених учасників минулих сезонів, серед яких: Паша Серветник, Катерина Велика, Пава, Олександр Цвігун, Наталка Петрик та інші. Оцінювати майстерність мастершефів будуть наші незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

СМАКУЙ ЖИТТЯ разом з СТБ — з 20 серпня щосуботи о 19:00.

«Детектор брехні»

12-й сезон легендарного проєкту знову в ефірі СТБ. Його герої — люди, які хочуть бути почутими, але з певних причин близькі не довіряють їхній правді. Лише на «Детекторі брехні» і за допомогою поліграфа стане зрозуміло, кому вірити і чия правда переможе.

Ведучий — Дмитро Карпачов.

З 28 серпня щонеділі о 18:40.

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Унікальний мейковер власної розробки телеканалу СТБ, який передбачає і зовнішнє, і психологічне перетворення. Команда проєкту допоможе учасницям розібратись у внутрішніх страхах, помилках та нав’язаних шаблонах, щоб змінитися ззовні і здобути внутрішню силу на шляху до свого щастя.

Ведучі та експерти проєкту: Надія Матвєєва, Марина Боржемська, Андрій Жельветро.

ВІДЧУЙ ЖИТТЯ разом з СТБ — з 28 серпня щонеділі о 19:50

«Холостяк-12»

Нашу весну вкрали, але цю осінь ми нікому не віддамо, і наповнимо її життям, як ніколи раніше. Цієї осені ми знов поринемо у вир справжніх емоцій, вражаючих побачень, ми будемо любити і мріяти. Ми будемо жити!

Нагадаємо, що головним героєм 12-го сезону найромантичнішого реаліті країни став 32-річний лвів’янин Алекс Топольський, який побудував власний бізнес в Америці. Зйомки проєкту завершилися в січні. А з початком повномасштабного вторгнення Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, яка допомагає біженцям.

Ведучий реаліті — Григорій Решетник.

ЛЮБИ ЖИТТЯ разом з СТБ — скоро, щоп’ятниці.

«Танці. World of Dance»

Проєкт, який наповнить душу кожного з нас гордістю. Надихне і вкотре переконає, що українці — непереможна нація! Адже ми вміємо об’єднатись заради головної мети. Так палко любимо свою справу. І в будь-якому віці готові долати всі перешкоди на шляху до своєї мрії. Цієї осені Україна знов пишатиметься своїми вражаючими талантами.

Відтепер у танцях на СТБ жодних обмежень за віком або стилем. А також ніяких балів та суворого журі. Оцінюватимуть улюблених танцівників і танцівниць тільки глядачі.

Ведуча шоу — Наталія Татарінцева.

ТАНЦЮЙ ЖИТТЯ разом з СТБ — скоро.

«ДНК. Свої»

Телеканал СТБ та команда проєкту «Таємниці ДНК» розпочинають соціальну місію з пошуку зниклих українців. Журналісти та експерти проводитимуть розслідування, аби знайти людей, з якими близькі втратили зв’язок після 24 лютого, і допомогти родинам возз’єднатися. Для нас немає чужої біди. Боротися до останнього і шукати своїх — це зашито в нашому ДНК.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

ЦІНУЙ ЖИТТЯ — скоро на СТБ.

Фандрайзінг проєкт за участю Ектора Хіменеса-Браво

Документальне фандрайзінг-реаліті, яке на замовлення телеканалу СТБ створює режисер британського ресторанного телебачення Тоні Хіндхоу (Tony Hindhaugh).

Головний мастершеф Ектор Хіменес-Браво відвідає 6 українських міст, зруйнованих війною: Буча, Ірпінь, Горєнка, Охтирка та інші. Він зустрінеться з місцевими жителями, щоб допомогти їм відновити пошкоджені заклади харчування та особисто бере участь у розробці та приготуванні меню. Через вражаючі історії героїв реаліті Ектор і Тоні прагнуть розповісти світові про неймовірну сміливість українців, які не просто вірять у перемогу над злом, а щодня працюють задля її прискорення.

Скоро на СТБ.

Серіали СТБ: «Коли ми вдома. Під час війни» та інші прем‘єри

Улюблені герої та актори повертаються цієї осені.

«Коли ми вдома. Під час війни» — перша прем’єра в кіносеріальній лінійці, що підготував канал СТБ. Добре знайомі глядачам родини тепер проживатимуть на екрані ті самі ситуації, з якими стикається кожен українець в реальному житті: захищають країну, волонтерять, працюють, допомагають сусідам, плачуть, сміються, ховаються в сховищах і навіть партизанять! І щодня власним прикладом доводять, що життя триває, а ми не мусимо забороняти собі жити.

У ролях: Тетяна та Анатолій Зиновенко, Катерина Кістень, Олексій Тритенко, Кирило Бін, Катерина Колесник, Андрій Пономаренко, Ірина Андрєєва, Михайло Кукуюк, Марія Махрай.

Виробництво — Starlight Production.

Шоуранерка — Катерина Колесник.

Також на осінь телеканал підготував ще одну прем‘єру у традиційний праймовий слот «Серіал СТБ» та багато улюблених серіалів і кінофільмів, щоб задовольнити запит глядачів, яким зараз не вистачає саме такого контенту на екранах.

«Єдині новини. Головне» — щодня о 22:00.

У найважчий для країни час команди Вікон і Фактів — поруч. Аби розповісти правду, застерегти та разом протистояти ворогу. Команди українських медіа, долучених до «Єдиного марафону» створюють підсумковий випуск почергово.

Ведучі від команди Вікон і Фактів — Тетяна Висоцька та Олена Фроляк.

З 20 серпня ЖИВИ ЖИТТЯ разом з СТБ!

Слідкуйте за анонсами та датами прем’єр на офіційних сторінках телеканалу CТБ:

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