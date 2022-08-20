Живи жизнь: СТБ анонсирует осенние премьеры любимых проектов

Телеканал СТБ продолжает свою миссию по эмоциональной поддержке аудитории и показу украинских талантов. По многочисленным просьбам украинцев СТБ возвращает в эфир легендарные проекты и любимые сериалы.

Этой осенью зрители увидят долгожданные премьеры, снятые до 24 февраля, показ которых был отложен из-за полномасштабного вторжения россии в Украину: «МастерШеф. Битва сезонов», «Холостяк», «Танцы. World of Dance», «Детектор брехні», «Щасливі за сім днів». Также СТБ готовит к эфиру проекты, производство которых происходит прямо сейчас в условиях военного времени: «ДНК. Свої», сериал Коли ми вдома. Під час війни» и документальное фандрайзинг-реалити с участием Эктора Хименеса-Браво.

На запрос аудитории мы продолжаем наполнять праймовый эфир вдохновляющими многосерийными историями и романтическими фильмами. Информационный фронт по-прежнему удерживает объединенная редакция новостей Starlight Media в рамках марафона «Єдині новини».

«Когда каждый день чувствуешь дыхание войны, понимаешь, что самое ценное – это наша жизнь. Самое важное, что все мы можем сделать – это жить, помогать ВСУ защищать страну от врага и работать в заданных условиях, каждый на своем месте и на своем фронте. А еще — наполнять свое внутреннее эмоциональное состояние вдохновляющим, чтобы были силы вместе приближать нашу победу. В апреле канал СТБ предложил зрителям актуальный в нынешних реалиях контент – полезные рубрики, помогающие обезопасить жизнь во время войны. Этой осенью мы приглашаем украинцев жить: с любовью в сердце, с энтузиазмом в глазах, с гордостью за своих, с честностью перед близкими, со вкусом на каждой кухне и с любым набором продуктов. Мы должны жить нашу жизнь каждый день, ежеминутно, ведь именно за нее так смело борются наши несокрушимые воины», — комментирует генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Итак, что увидят украинцы уже этой осенью в эфире СТБ.

«МастерШеф. Битва сезонов»

Главный кулинарный проект страны, показ которого был прерван в конце февраля, возвращается с первого выпуска. В соревновании за кулинарное первенство сойдется двадцатка любимых участников прошлых сезонов, среди которых Паша Серветник, Екатерина Великая, Пава, Александр Цвигун, Наталья Петрик и другие. Оценивать мастерство мастершефов будут наши постоянные судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

ВКУСИ ЖИЗНЬ вместе с СТБ — с 20 августа каждую субботу в 19:00.

«Детектор брехні»

12-й сезон легендарного проекта снова в эфире СТБ. Его герои — люди, желающие быть услышанными, но по определенным причинам близкие не доверяют их правде. Только на «Детекторе брехні» и с помощью полиграфа станет понятно, кому верить и чья правда победит.

Ведущий – Дмитрий Карпачев.

С 28 августа по воскресеньям в 18:40.

«Щасливі за сім днів»

Уникальный мейковер собственной разработки телеканала СТБ, предполагающий и внешнее, и психологическое преобразование. Команда проекта поможет участникам разобраться во внутренних страхах, ошибках и навязанных шаблонах, чтобы измениться внешне и обрести внутреннюю силу на пути к своему счастью.

Ведущие и эксперты проекта: Надежда Матвеева, Марина Боржемская, Андрей Жельветро.

ОЩУТИ ЖИЗНЬ вместе с СТБ — с 28 августа каждое воскресенье в 19:50

«Холостяк-12»

Нашу весну украли, но эту осень мы никому не отдадим, и наполним ее жизнью, как никогда раньше. Этой осенью мы снова погрузимся в водоворот настоящих эмоций, поражающих свиданий, мы будем любить и мечтать. Мы будем жить!

Напомним, что главным героем 12-го сезона самого романтического реалити страны стал 32-летний львовянин Алекс Топольский, построивший собственный бизнес в Америке. Съемки проекта завершились в январе. А с началом полномасштабного вторжения Алекс присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, помогающей беженцам.

Ведущий реалити – Григорий Решетник.

ЛЮБИ ЖИЗНИ вместе с СТБ — скоро, каждую пятницу.

«Танці. World of Dance»

Проект, наполняющий душу каждого из нас гордостью. Вдохновит и еще раз убедит, что украинцы — непобедимая нация! Мы ведь умеем объединиться ради главной цели. Так горячо любим свое дело. И в любом возрасте готовы преодолевать все препятствия на пути к своей мечте. Этой осенью Украина снова будет гордиться своими поразительными талантами.

Теперь в танцах на СТБ никаких ограничений по возрасту или стилю. А также никаких балов и сурового жюри. Оценивать любимых танцовщиков и танцовщиц будут только зрители.

Ведущая шоу – Наталья Татаринцева.

ТАНЦУЙ ЖИЗНЬ вместе с СТБ — скоро.

«ДНК. Свої»

Телеканал СТБ и команда проекта «Таємниці ДНК» приступают к социальной миссии по поиску пропавших украинцев. Журналисты и эксперты будут проводить расследование, чтобы найти людей, с которыми близкие потеряли связь после 24 февраля, и помочь семьям воссоединиться. Для нас нет чужой беды. Бороться до последнего и искать своих – это зашито в нашем ДНК.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

ЦЕНИ ЖИЗНИ — скоро на СТБ.

Фандрайзинг проект с участием Эктора Хименеса-Браво

Документальное фандрайзинг-реалити, по заказу телеканала СТБ создает режиссер британского ресторанного телевидения Тони Хиндхоу (Tony Hindhaugh).

Главный мастершеф Эктор Хименес-Браво посетит 6 украинских городов, разрушенных войной: Буча, Ирпень, Горенка, Ахтырка и другие. Он встретится с местными жителями, чтобы помочь им восстановить поврежденные заведения питания и лично участвует в разработке и приготовлении меню. Из-за поразительных историй героев реалити Эктор и Тони стремятся рассказать миру о невероятной смелости украинцев, которые не просто верят в победу над злом, а ежедневно работают ради ее ускорения.

Скоро на СТБ.

Сериалы СТБ: «Коли ми вдома. Під час війни» и другие премьеры

Любимые герои и актеры возвращаются этой осенью.

«Коли ми вдома. Під час війни» — первая премьера в киносериальной линейке, которую подготовил канал СТБ. Хорошо знакомые зрителям семьи теперь будут проживать на экране те же ситуации, с которыми сталкивается каждый украинец в реальной жизни: защищают страну, волонтерят, работают, помогают соседям, плачут, смеются, прячутся в убежищах и даже партзанят! И каждый день собственным примером доказывают, что жизнь продолжается, а мы не должны запрещать себе жить.

В ролях: Татьяна и Анатолий Зиновенко, Екатерина Кистень, Алексей Тритенко, Кирилл Бин, Екатерина Колесник, Андрей Пономаренко, Ирина Андреева, Михаил Кукуюк, Мария Махрай.

Производство — Starlight Production.

Шоуранерка — Екатерина Колесник.

Также к осени телеканал подготовил еще одну премьеру в традиционный праймовый слот «Сериал СТБ» и много любимых сериалов и кинофильмов, чтобы удовлетворить запрос зрителей, которым сейчас не хватает именно такого контента на экранах.

«Єдині новини. Головне» — каждый день в 22:00.

В самое тяжелое для страны время команды Вікон и Фактов рядом. Чтобы рассказать правду, предостеречь и вместе противостоять врагу. Команды украинских медиа, приобщенных к «Єдиному марафону», создают итоговый выпуск поочередно.

Ведущие от команды Вікон и Фактов Татьяна Высоцкая и Елена Фроляк.

С 20 августа ЖИВЫ ЖИЗНИ вместе с СТБ!

Следите за анонсами и датами премьер на официальных страницах телеканала CТВ:

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