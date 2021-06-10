Актеры легендарной драмы «Крепостная» о 3 сезоне

Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона легендарной костюмированной драмы «Крепостная». Новые сюжетные линии, герои и неожиданные события произойдут в продолжении драматической истории викторианской эпохи. Актеры легендарного костюмированного сериала «Крепостная» поделились своими предвкушениями и ощущениями от грядущего 3 сезона.

«Крепостная» продолжает переносить зрителей в эпоху изысканных манер, придворных дам и джентльменов, когда этикет был образом жизни, балл — неотъемлемой частью досуга, а любовь — извечной главной ценностью любого человека, будь это помещик или крепостной.

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Соня Присс

«Катерина Вербицкая. Катя. Храбрая и трогательная. Нежная и сильная. Любящая всем сердцем и способная на подвиг во имя любви. Ты прошла через многое. Но сколько же ещё испытаний тебе предстоит пережить! Я отдаю тебе свой голос, чтобы ты могла кричать, ноги, чтобы ты могла бежать, руки, чтобы обнимать. Я отдаю тебе своё сердце, чтобы ты могла любить, и свои силы, чтобы ты могла бороться».

Тарас Цымбалюк

«Таких поворотов сюжета вы точно не ожидаете! Будет как никогда интересно».

Алина Коваленко

«Как же мне нравится развитие персонажа в новом сезоне! Мы прошли длинный путь и проделали колоссальную работу. Благодарна всем профессионалам, которые окружали меня на протяжении 7 месяцев нашего труда».

Олеся Жураковская

«Драматическая история любви, жизненных потерь и достижений, разочарований и надежды».

Слава Красовская

«Сегодня впервые в жизни управляла телегой. Начинать пришлось интуитивно, потому что перед первым дублем мне забыли рассказать, как это делается, но так как перед этим я видела, как это делают другие, у меня получилось и запустить и остановить транспортное средство (спасибо лошади, что была послушной). А после двух советов от специалистов вообще получила кучу комплиментов и замечание, что могу вписать гужевой транспорт в свое водительское удостоверение. В который раз убедилась, что пробовать новое — увлекательно».

Наталка Денисенко

«Роль, над которой я плакала… Лариса — это роль, над которой я плакала от счастья!!! Счастье, что Тала Пристаецкая, сценаристы и команда проекта дали мне возможность быть такой! Это был прекрасный путь… я с нетерпением жду осени, чтобы увидеть эту глубокую, сильную, мудрую, прекрасную Ларису…».

«Крепостная»-3 уже скоро на телеканале СТБ! Не пропустите!

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