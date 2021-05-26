«Крепостная» возвращается! Премьера 3 сезона костюмированной драмы состоится уже скоро на телеканале СТБ! А пока идет работа над финальными сериями, создатели сериала уверяют, что в 3 сезоне будет еще больше захватывающих сцен, невероятных линий сюжета, драм и новая главная актриса! Все секреты съемочного процесса и грядущей премьеры — читайте в нашем материале!

Режиссер-постановщик сериала «Крепостная» — Феликс Герчиков — комментирует первую сцену, в которой Екатерина Вербицкая возвращается в имение Червинских. Уже не крепостная, а свободная, главная героиня пытается попасть в поместье, которое по бумагам принадлежит ей!

«Это ключевая поворотная сцена, где на самом деле начинается 3-й сезон».

Роль главной героини, теперь уже свободной Екатерины Вербицкой, сыграла 25-летняя актриса София Присс. Ее создатели сериала выбрали среди 400 претенденток.

«Она свободна. Она переживет еще очень много испытаний. Немного взрослее, немного смелее. Будет любить и будет любимой», — описывает София Присс свою героиню.

И главный вопрос, который интересует зрителей уже два года, — будет ли жив Жадан? Актер Тарас Цымбалюк, который играет роль Назара, говорит: «Жадан будет сниматься. Но будет ли он флэшбеками пробегать, выживет, не выживет, — это зритель увидит в скором времени».

Более того, в 3-м сезоне появится новый секс-символ. Кто он — вы также узнаете совсем скоро. Некоторых актеров подбирали во время народных кастингов. Искали просто среди местных жителей по всей Украине. Так, Игорь Швец — новый актер сериала «Крепостная» и исполнитель роли парадного лакея — рассказал, как попал в актерский состав костюмированной драмы: приехал, перевоплотился во времена викторианской эпохи, его загримировали и даже наклеили бакенбарды.

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Увидит зритель и хорошо знакомых актеров, но уже в новых амплуа. Тарас Цымбалюк говорит, что его герой ― Назар ― найдет себе дом, кроме того, станет не просто свободным, а почти паном!

Герои будут тонуть, гореть, бегать, скакать и летать. Из пикантного — кое-кого даже утопят в болоте. Остается несколько финальных сцен. На съемочной площадке имитируют туман и дождь. Пожарная машина подает воду для создания искусственного дождя.

«Крепостная»-3 уже скоро на телеканале СТБ! Не пропустите!



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