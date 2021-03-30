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Наталка Денисенко о трансформации своей героини в 3 сезоне сериала «Крепостная»

30.03.2021

Телеканал СТБ анонсировал премьеру легендарной драмы «Крепостная»-3. Сейчас в самом разгаре съемки. Главные актеры переживают настоящую трансформацию своих персонажей. Наталка Денисенко приоткрыла занавес на грядущий 3 сезон и рассказала, каких изменений претерпит ее героиня Лариса.    

Не только новая и захватывающая сюжетная линия ждет зрителя уже осенью на телеканале СТБ. Главные герои преобразятся и внешне, с новыми костюмами в невероятных локациях. Так Наталка Денисенко опубликовала фото со съемок драмы, где предстала в новом платье.

«Уже многие мне написали, что в этом сезоне Моя Яхонтова совсем иначе выглядит… Я вам скажу, что внутренне это также уже не та девушка. Я уже рассказывала, что увлекаюсь психологией, и тут мне очень интересно наблюдать, какие потрясения и страсти бушуют внутри Ларисы. Понимаю ее каждой клеточкой своего тела», — рассказывает актриса.  

Наталка признается, что не представляет своей жизни без такого весомого проекта, как «Крепостная»: «Теперь даже не представляю, что было бы, если бы в 2017-м я не поехала на пробы (хотя прошло только 1,5 месяца после того, как я родила малыша) и если бы не согласилась сниматься с грудным Андрюшкой». 

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Не пропустите премьеру легендарной драмы «Крепостная»-3 на телеканале СТБ. А также следите за новостями на сайте STB.UA.  

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