Наталка Денисенко про трансформацію своєї героїні в 3 сезоні серіалу «Кріпосна»

Телеканал СТБ анонсував прем’єру легендарної драми «Кріпосна»-3. Зараз у самому розпалі зйомки. Головні актори переживають справжню трансформацію своїх персонажів. Наталка Денисенко відкрила завісу на прийдешній 3 сезон і розповіла, яких змін зазнає її героїня Лариса.

Не тільки нова і захоплива сюжетна лінія чекає глядача вже восени на телеканалі СТБ. Головні герої перевтілюються і зовні, з новими костюмами в неймовірних локаціях. Так Наталка Денисенко опублікувала фото зі зйомок драми, де постала в новій сукні.

«Уже багато мені написали, що в цьому сезоні Моя Яхонтова зовсім інакше виглядає… Я вам скажу, що внутрішньо це також уже не та дівчина. Я вже розповідала, що захоплююся психологією, і тут мені дуже цікаво спостерігати, які потрясіння і пристрасті вирують всередині Лариси. Розумію її кожною клітинкою свого тіла», — розповідає актриса.

Наталка зізнається, що не уявляє свого життя без такого вагомого проєкту, як «Кріпосна»: «Тепер навіть не уявляю, що було б, якби в 2017-му я не поїхала на проби (хоча минуло всього 1,5 місяця після того, як я народила малюка) і якби не погодилася зніматися з грудним Андрійчиком».

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