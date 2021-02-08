Закадрове життя на майданчику 3 сезону серіалу «Кріпосна» показала Ольга Сумська

Народна артистка України Ольга Сумська в костюмованій драмі виконує роль вишуканої пані, яка готова і життям пожертвувати заради порятунку своєї родини. Що чекає на героїню в 3 сезоні — ще невідомо. Однак сама Ольга ділиться закадровим життям. Дивіться фотографії зі зйомок 3 сезону легендарної драми «Кріпосна» в матеріалі.

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Ольга Сумська в легендарній костюмованій драмі «Кріпосна» з легкістю перевтілилася в матір великого сімейства — Софію Косач. Нагадаємо, що в 1 сезоні її серіальний син став головною підтримкою її героїні. Проте сімейне щастя тривало недовго… Молодого пана вбили. Складна доля і чимало випробувань випало на долю Софії. Що ж зміниться в її житті в 3 сезоні? Про це ми дізнаємося вже восени 2021 року.

А поки народна артистка України поділилася фото зі зйомок.

Також на одній зі світлин видно взаємодію Софії Косач з ковалем Назаром, якого грає талановитий Тарас Цимбалюк.

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