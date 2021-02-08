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Закадровую жизнь на площадке 3 сезона сериала «Крепостная» показала Ольга Сумская

08.02.2021

Народная артистка Украины Ольга Сумская в костюмированной драме исполняет роль изысканной дамы, которая готова и жизнью пожертвовать ради спасения своей семьи. Что ждет героиню в 3 сезоне — еще неизвестно. Однако сама Ольга делится закадровой жизнью. Смотрите фотографии со съемок 3 сезона легендарной драмы «Крепостная» в материале. 

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Ольга Сумская в легендарной костюмированной драме «Крепостная» с легкостью перевоплотилась в мать большого семейства — Софию Косач. Напомним, что в 1 сезоне ее сериальный сын стал главной поддержкой ее героини. Но семейное счастье длилось недолго… Молодого барина убили. Сложная судьба и немало испытаний выпали на судьбу Софии. Что же изменится в ее жизни в 3 сезоне? Об этом мы узнаем уже осенью 2021 года. 

А пока народная артистка Украины поделилась фото со съемок. 

Также на одном из снимков видно взаимодействие Софии Косач с кузнецом Назаром, которого играет талантливый Тарас Цымбалюк.

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