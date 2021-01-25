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Первые кадры со съемок 3 сезона «Крепостной» от Алины Коваленко

25.01.2021

В костюмированной драме «Крепостная» Алина Коваленко сыграла роль Ольги Родзевич. Девушка свободных взглядов и очень умная — все это можно сказать о героине сериала. Телеканал СТБ заявил о старте съемок 3 сезона, а значит, актеры уже примеряют новые амплуа и сюжетные линии. Так, Алина Коваленко поделилась своими первыми кадрами с 3 сезона сериала «Крепостная». Больше — в материале.

крепостная

 У себя на странице в социальной сети актриса опубликовала фото со съемок нового сезона драмы «Крепостная». Артистка призналась, что ее героиня преобразится, и в очень неожиданную сторону. 

«Ольга. Как же мне нравится развитие персонажа в новую сторону», — отметила Алина.   

   

Редакции STB.UA Алина Коваленко призналась, что ее героиня — это настоящая феминистка, которая не разделяет навеянные стереотипы общества. 

«Ольга Родзевич — это девушка весьма свободных взглядов, своевольная и очень умная! Мне нравится, как она действует, думает и ведет себя в обществе. Ольга феминистически настроена и всегда готова отстаивать права женщин. Настоящая, противится несправедливым правилам и устоям. Моя героиня — это доказательство того, что женщина ничем не хуже мужчины в любой сфере», — призналась актриса.  

Не пропустите премьеру 3 сезона легендарной драмы «Крепостная» осенью 2021 года на телеканале СТБ! 

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