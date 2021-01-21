Cоня Присс поделилась первыми кадрами со съемок 3 сезона «Крепостной»

В 3 сезоне легендарной костюмированной драмы «Крепостная» роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс. Сейчас телеканал СТБ и FILM.UA Group активно работают над съемками. Главная актриса тем временем поделилась первыми кадрами 3 сезона. Фото — в материале.

История главной героини Катерины Вербицкой изменится кардинально! Если в первых двух сезонах она пережила немало испытаний, то третий сезон поможет ей стать более сильной и уверенной. В продолжении «Крепостной» Катя предстанет перед зрителями другой: окрепшей, смелой и несломленной!

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На роль главной героини команда проекта пересмотрела порядка 400 актрис из нескольких стран. Катю Вербицкую сыграет восходящая кинозвезда Соня Присс, которой пророчат большое будущее. Девушка поделилась снимками со съемочной площадки у себя на странице в социальной сети.

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