Cоня Прісс поділилася першими кадрами зі зйомок 3 сезону «Кріпосної»
21.01.2021
У 3 сезоні легендарної костюмованої драми «Кріпосна» роль Каті Вербицької виконає нова зірка кіно Соня Прісс. Зараз телеканал СТБ і FILM.UA Group активно працюють над зйомками. Головна героїня тим часом поділилася першими кадрами 3 сезону. Фото — в матеріалі.
Історія головної героїні Катерини Вербицької зміниться кардинально! Якщо в перших двох сезонах вона пережила чимало випробувань, то третій сезон допоможе їй стати більш сильною і впевненою. У продовженні «Кріпосної» Катя постане перед глядачами іншою: зміцнілою, сміливою і незламною!
На роль головної героїні команда проєкту переглянула приблизно 400 акторок із кількох країн. Катю Вербицьку зіграє висхідна кінозірка Соня Прісс, якій пророкують велике майбутнє. Дівчина поділилася фото зі знімального майданчика у себе на сторінці в соціальній мережі.