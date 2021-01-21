У 3 сезоні легендарної костюмованої драми «Кріпосна» роль Каті Вербицької виконає нова зірка кіно Соня Прісс. Зараз телеканал СТБ і FILM.UA Group активно працюють над зйомками. Головна героїня тим часом поділилася першими кадрами 3 сезону. Фото — в матеріалі.

Історія головної героїні Катерини Вербицької зміниться кардинально! Якщо в перших двох сезонах вона пережила чимало випробувань, то третій сезон допоможе їй стати більш сильною і впевненою. У продовженні «Кріпосної» Катя постане перед глядачами іншою: зміцнілою, сміливою і незламною!

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На роль головної героїні команда проєкту переглянула приблизно 400 акторок із кількох країн. Катю Вербицьку зіграє висхідна кінозірка Соня Прісс, якій пророкують велике майбутнє. Дівчина поділилася фото зі знімального майданчика у себе на сторінці в соціальній мережі.

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