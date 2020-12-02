Що чекає на глядача в 3 сезоні легендарної драми «Кріпосна»?

Телеканал СТБ повідомив про старт зйомок і повернення легендарного серіалу «Кріпосна». Глядачі миттєво атакували соціальні мережі каналу з запитаннями, що ж чекає на них у 3 сезоні? Які неймовірні сюжетні лінії будуть переносити у вікторіанську епоху? Про все це — дізнайтеся в матеріалі.

Зйомки третього сезону масштабної костюмованої драми в розпалі. З нововведень — локації! Більшу частину знімають у Києві, адже згідно зі сценарієм, дії з села перенесуться в місто. І це не єдина істотна відмінність нового сезону від попередніх.

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Головне запитання — чи буде живий Жадан? Нагадаємо, наприкінці другого сезону в головного героя встромляють ніж в область серця. Чому нареченого Катерини Вербицької намагаються вбити? І чи вбили? Так ось, Жадана ми ще точно побачимо, а будуть це спогади чи реальність — дізнаємося в 3 сезоні!

Тим часом на території Києво-Печерської Лаври кипить життя і знімальний процес. У кадрі — заслужена артистка України Олеся Жураківська. Незважаючи на легкий і веселий характер, її героїня самотня. Однак ― по секрету ― в 3 сезоні все зміниться, адже з’явиться чоловік, який захоче зробити її по-справжньому щасливою. А ось коханого зіграє Віктор Жданов — зірка серіалу «Спіймати Кайдаша».

Історія обіцяє бути цікавою, захопливою та емоційною. Адже повернеться Петро Червінський, який ще не знає про смерть свого сина — Григорія. «Його чекає драматична і складна історія, тому що це батько, який втратив сина…», — зазначає креативна продюсерка серіалу Тала Пристаєцька.

Прем’єру 3 сезону легендарного серіалу «Кріпосна» планують на осінь 2021 року!



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