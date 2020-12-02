Телеканал СТБ сообщил о старте съемок и возвращении легендарного сериала «Крепостная». Зрители мгновенно атаковали социальные сети канала с вопросами, что же ждет их в 3 сезоне? Какие невероятные сюжетные линии будут переносить в викторианскую эпоху? Обо всем этом — узнайте в материале.

Съемки третьего сезона масштабной костюмированной драмы в разгаре. Из новшеств — локации! Большую часть снимают в Киеве, ведь согласно сценарию, действия из села перенесутся в город. И это не единственное существенное отличие нового сезона от предыдущих.

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Главный вопрос — будет ли жив Жадан? Напомним, что в конце второго сезона в главного героя вонзают нож в область сердца. Почему жениха Екатерины Вербицкой пытаются убить? И убили ли? Так вот, Жадана мы еще точно увидим, а вот будут это воспоминания или реальность — узнаем в 3 сезоне!

Тем временем на территории Киево-Печерской Лавры кипит жизнь и съемочный процесс. В кадре — заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская. Несмотря на легкий и веселый характер, ее героиня одинока. Однако ― по секрету ― в 3 сезоне все изменится, ведь появится мужчина, который захочет сделать ее по-настоящему счастливой. А вот возлюбленного сыграет Виктор Жданов — звезда сериала «Спіймати Кайдаша».

История обещает быть интересной, захватывающей и эмоциональной. Ведь вернется Петр Червинский, который еще не знает о смерти своего сына — Григория. «Его ждет драматическая и сложная история, потому что это отец, который потерял сына…», — отмечает креативный продюсер сериала Тала Пристаецкая.

Премьеру 3 сезона легендарного сериала «Крепостная» планируют на осень 2021 года!



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