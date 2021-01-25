Перші кадри зі зйомок 3 сезону «Кріпосної» від Аліни Коваленко

У костюмованій драмі «Кріпосна» Аліна Коваленко зіграла роль Ольги Родзевич. Дівчина вільних поглядів і дуже розумна — все це можна сказати про героїню серіалу. Телеканал СТБ заявив про старт зйомок 3 сезону, а отже, актори вже приміряють нові амплуа і сюжетні лінії. Так, Аліна Коваленко поділилася своїми першими кадрами з 3 сезону серіалу «Кріпосна». Більше — в матеріалі.

У себе на сторінці в соціальній мережі актриса опублікувала фото зі зйомок нового сезону драми «Кріпосна». Артистка зізналася, що її героїня зміниться, і в дуже несподіваний бік.

«Ольга. Як же мені подобається розвиток персонажа в новий бік», — зазначила Аліна.

Редакції STB.UA Аліна Коваленко зізналася, що її героїня — це справжня феміністка, яка не поділяє навіяних стереотипів суспільства.

«Ольга Родзевич — це дівчина вельми вільних поглядів, самовільна і дуже розумна! Мені подобається, як вона діє, думає і поводиться в суспільстві. Ольга феміністично налаштована і завжди готова обстоювати права жінок. Справжня, противиться несправедливим правилам і устоям. Моя героїня — це доказ того, що жінка нічим не гірша за чоловіка в будь-якій сфері», — зізналася актриса.

Не пропустіть прем’єру 3 сезону легендарної драми «Кріпосна» восени 2021 року на телеканалі СТБ!

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