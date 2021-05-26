«Кріпосна»: Подробиці прийдешнього 3 сезону — нові сцени, герої і драматичний сюжет

«Кріпосна» повертається! Прем’єра 3 сезону костюмованої драми відбудеться вже скоро на телеканалі СТБ! А поки триває робота над фінальними серіями, творці серіалу запевняють, що в 3 сезоні буде ще більше захопливих сцен, неймовірних ліній сюжету, драм і нова головна акторка! Усі секрети знімального процесу і прийдешньої прем’єри — читайте в нашому матеріалі!

Режисер-постановник серіалу «Кріпосна» — Фелікс Герчиков — коментує першу сцену, у якій Катерина Вербицька повертається до маєтку Червінських. Уже не кріпачка, а вільна, головна героїня намагається потрапити до маєтку, що за паперами належить їй!

«Це ключова поворотна сцена, де насправді починається 3-й сезон».

Роль головної героїні, тепер уже вільної Катерини Вербицької, зіграла 25-річна акторка Софія Прісс. Її творці серіалу обрали серед 400 претенденток.

«Вона вільна. Вона переживе ще дуже багато випробувань. Трохи доросліша, трохи сміливіша. Буде кохати і буде коханою», — коментує Софія Прісс.

Та головне запитання, яке цікавить глядачів уже два роки, — чи буде живий Жадан? Актор Тарас Цимбалюк, який грає роль Назара, каже: «Жадан буде зніматися. Але чи буде він флешбеком пробігати, чи виживе, чи не виживе, — це глядач побачить незабаром».

Ба більше, у 3-му сезоні з’явиться новий секс-символ. Хто він — ви також дізнаєтеся зовсім скоро. Деяких акторів добирали під час народних кастингів. Шукали просто серед місцевих жителів по всій Україні. Так, Ігор Швець — новий актор серіалу «Кріпосна» і виконавець ролі парадного лакея — розповів, як потрапив до акторського складу костюмованої драми: приїхав, перевтілився в часи вікторіанської епохи, його загримували і навіть наклеїли бакенбарди.

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Побачить гладач і добре знайомих акторів, але вже у нових амплуа. Тарас Цимбалюк каже, що його герой ― Назар ― знайде собі дім, крім того, стане не просто вільним, а майже паном!

Герої будуть тонути, горіти, бігати, скакати й літати. З пікантного — декого навіть втоплять у болоті. Залишається кілька фінальних сцен. На знімальному майданчику імітують туман і дощ. Пожежна машина подає воду для створення штучного дощу.

«Кріпосна»-3 вже скоро на телеканалі СТБ! Не пропустіть!



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