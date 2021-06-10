Актори легендарної драми «Кріпосна» про 3 сезон

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 3 сезону легендарної костюмованої драми «Кріпосна». Нові сюжетні лінії, герої і несподівані події відбудуться в продовженні драматичної історії вікторіанської епохи. Актори легендарного костюмованого серіалу «Кріпосна» поділилися своїми передчуттями і відчуттями від майбутнього 3 сезону.

«Кріпосна» продовжує переносити глядачів в епоху вишуканих манер, придворних дам і джентельменів, коли етикет був способом життя, бал — невід’ємною частиною дозвілля, а кохання — споконвічною головною цінністю будь-якої людини, будь це поміщик або кріпак.

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Соня Прісс

«Катерина Вербицька. Катя. Хоробра і зворушлива. Ніжна і сильна. Яка любить усім серцем і здатна на подвиг в ім’я любові. Ти пережила багато. Але скільки ж іще випробувань тобі доведеться пережити! Я віддаю тобі свій голос, щоб ти могла кричати, ноги, щоб ти могла бігти, руки, щоб обіймати. Я віддаю тобі своє серце, щоб ти могла любити, і свої сили, щоб ти могла боротися».

Тарас Цимбалюк

«Таких поворотів сюжету ви точно не очікуєте! Буде як ніколи цікаво».

Аліна Коваленко

«Як же мені подобається розвиток персонажа в новому сезоні! Ми пройшли довгий шлях і виконали колосальну роботу. Вдячна всім професіоналам, які оточували мене протягом 7 місяців нашої праці».

Олеся Жураківська

«Драматична історія кохання, життєвих втрат і здобутків, розчарувань та надії».

Слава Красовська

«Сьогодні вперше в житті керувала возом. Починати довелося інтуїтивно, бо перед першим дублем мені забули розповісти, як це робиться, але оскільки перед цим я бачила, як це роблять інші, у мене вийшло і запустити, і зупинити транспортний засіб (дякую коню, що був слухняним). А після двох порад від спеціалістів взагалі отримала купу компліментів і зауваження, що можу вписати гужовий транспорт у своє водійське посвідчення. Вкотре впевнилась, що пробувати нове — захопливо».

Наталка Денисенко

«Роль, над якою я плакала… Лариса — це роль, над якою я плакала від щастя!!! Щастя, що Тала Пристаєцька, сценаристи і команда проєкту дали мені можливість бути такою! Це був прекрасний шлях… Я з нетерпінням чекаю осені щоб побачити цю глибоку, сильну, мудру, прекрасну Ларису…».

«Кріпосна»-3 вже скоро на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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