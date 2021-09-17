Восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону легендарної мелодрами «Кріпосна». Глядачі довго сперечалися, хто з головних героїв повернеться і якою буде доля Жадана.

Нарешті творці серіалу привідкрили завісу на те, що буде з Катериною, Червінськими, сім’єю Назара і Орисі та іншими. Вони підтвердили, що на тендітні плечі Каті знову наваляться випробування долі. Однак тепер їх зустріне не дівчинка Кітті, а незломлена Катерина Вербицька, яку грає нова зірка Соня Прісс.

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В інтерв’ю «Телескопу» Соня Прісс розкрила подробиці долі Катерини в новому сезоні «Кріпосної» і розповіла, чого їй довелося навчитися для ролі.

Як думаєте, що саме допомогло вам отримати роль Каті?

Я вважаю, що режисер і продюсери цього проєкту побачили в мені продовження Катерини Вербицької. У мене не було завдання повторити те, що робила попередня актриса. Також не було завдання бути схожою на неї. У новому сезоні легендарної драми «Кріпосна» головна героїня — це зовсім доросла Катерина Вербицька. Вона стикається з новими труднощами, випробуваннями, не менш трагічними і складними. Це більш зріла особистість, ніж та, яку ми бачили раніше. Тому і справлятися з усіма перешкодами на своєму шляху вона буде по-новому. Мабуть, режисер «Кріпосної» побачив у мені дорослу Катерину Вербицьку.

Які навички вам довелося опанувати заради ролі Каті?

Для проєкту «Кріпосна» я займалася верховою їздою. Мені довелося трохи посидіти в сідлі в кадрі. Це було неймовірно (усміхається. — Прим. ред.).

Наскільки складно було ходити в корсетах і важких пишних спідницях?

Я маю досвід зйомок в історичних проєктах. Тому для моєї роботи в кадрі це звичні костюми: корсети, криноліни, взуття. Це не щось екстраординарне для мене. Вони справді важкі. Це боляче, незручно. Коли ти працюєш у кадрі більше 12-ти годин на зміні, таке вбрання починає завдавати ще й якого дискомфорту. Від корсета навіть болять внутрішні органи. Але в таку мить я завжди думала, що в ті часи жінки носили ці сукні та корсети, не знімаючи в перший же момент, коли їм цього захочеться. На мій погляд, це подвиг. Так, це був канон жіночої краси, який підкреслював талію, роблячи її особливо витонченою. І водночас він негативно позначався на здоров’ї жінок.

Як довго вас гримували і одягали перед виходом на майданчик?

Грим і костюм разом займали понад півтори години. У всіх актрис ішов приблизно однаковий час на підготовку. Чого варті тільки пишні зачіски.

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Що станеться в житті вашої героїні в новому сезоні? Наскільки вона зміниться внутрішньо?

Катя стане дорослішою, глибшою, мудрішою. Зміни системи цінностей не відбудеться, тому що це — все та сама Катерина Вербицька, яка бореться за справедливість. Можна сказати, що це буде шлях до її самосвідомості. Їй так само боляче від людського лицемірства, від брехні. Катя буде любити всупереч усьому. Буде боротися за своє щастя. Це буде її найвища ставка. А які саме події відбуватимуться — ми побачимо дуже скоро на телеканалі СТБ.

Серіал «Кріпосна» здобув велику популярність на СТБ, і після першого сезону почав завойовувати міжнародний ринок. «Кріпосну» вже побачили у Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на територію Латинської Америки і в Балканські країни. У 2020 році серіал став популярним після показу в Іспанії, а в Північній Америці його показали на Amazon Prime.

Продовження «Кріпосна. Жадана любов» вийде восени 2021 року. У ньому буде 24 серії. Поки що творці не розкривають усіх акторів і сюжету нового сезону.

Не пропустіть прем’єру продовження легендарної мелодрами «Кріпосна» восени 2021 року на телеканалі СТБ!

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