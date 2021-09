Восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону легендарної мелодрами «Кріпосна». Глядачі довго сперечалися, хто з головних героїв повернеться і якою буде доля Жадана.

Нарешті творці серіалу привідкрили завісу на те, що буде з Катериною, Червінськими, сім’єю Назара і Орисі та іншими. Вони підтвердили, що на тендітні плечі Каті знову наваляться випробування долі. Однак тепер їх зустріне не дівчинка Кітті, а незломлена Катерина Вербицька, яку грає нова зірка Соня Прісс.

В інтерв’ю «Телескопу» Соня Прісс розкрила подробиці долі Катерини в новому сезоні «Кріпосної» і розповіла, чого їй довелося навчитися для ролі.

Як думаєте, що саме допомогло вам отримати роль Каті?

Які навички вам довелося опанувати заради ролі Каті?

Наскільки складно було ходити в корсетах і важких пишних спідницях?

Як довго вас гримували і одягали перед виходом на майданчик?

Що станеться в житті вашої героїні в новому сезоні? Наскільки вона зміниться внутрішньо?

Серіал «Кріпосна» здобув велику популярність на СТБ, і після першого сезону почав завойовувати міжнародний ринок. «Кріпосну» вже побачили у Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на територію Латинської Америки і в Балканські країни. У 2020 році серіал став популярним після показу в Іспанії, а в Північній Америці його показали на Amazon Prime.

Продовження «Кріпосна. Жадана любов» вийде восени 2021 року. У ньому буде 24 серії. Поки що творці не розкривають усіх акторів і сюжету нового сезону.

