Коли прем’єра нового сезону легендарної драми «Кріпосна»

Телеканал СТБ і FILM.UA Group анонсують прем’єру нового сезону масштабної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Довгоочікувана прем’єра в ефірі СТБ відбудеться восени 2021 року. Не пропустіть!

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра нового сезону серіалу «Кріпосна». Нарешті глядачі дізнаються, які ще випробування доля приготувала для Каті Вербицької та інших головних героїв. Та найголовніше питання — чи залишився живим Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

Серед провідних героїв глядачі познайомляться із подружжям Безусів. Рогніда Василівна та Євген Антонович Безуси у виконанні Марії Машкової і Федора Лаврова — нові персонажі костюмованої драми «Кріпосна». Їх можна сміливо назвати однією з найвідразливіших пар фільму — пихаті, жорстокі і владні. Та яку роль вони відіграють у житті Каті?

Нагадаємо, що улюблена героїня багатомільйонної армії шанувальників серіалу Катя Вербицька в перших двох сезонах пережила чимало випробувань: смерть коханого, поховання живцем, знущання жорстокої панночки і навіть ув’язнення в борделі. У продовженні «Кріпосної» вона постане перед глядачами іншою — зміцнілою, більш упевненою в собі і ще сильнішою духом.

У новому сезоні буде ще більше харизматичних чоловіків, у яких захочеться закохатися. І одного з них зіграє зірка українського кіно Сергій Стрельников. Також з’явиться зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» та «І будуть люди» Віктор Жданов.

Нагадаємо, після грандіозного успіху в ефірі СТБ «Кріпосна» продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з «Грою престолів» і тепер чекають продовження. Далі серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки і в Балканські країни. Влітку 2020 року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки тепер можуть дивитися «Кріпосну» на VOD-сервісі Amazon Prime.

Тож не пропустіть прем’єру продовження легендарної мелодрами «Кріпосна» восени 2021 року на телеканалі СТБ!

Режисер: Фелікс Герчиков.

У ролях: Соня Прісс, Станіслав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Тарас Цимбалюк, Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Максим Радугін, Сергій Стрельников, Федір Лавров, Марія Машкова, Аліна Коваленко та ін.

Шоуранерка: Тала Пристаєцька.

Кількість серій: 24.

