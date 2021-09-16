Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Глядачі побачать продовження історій своїх улюблений героїв. А також дізнаються, що їм підготували творці серіалу. Самі актори зізнаються: читаючи сценарій, не могли відірватися! А хтось і зовсім не впізнав свого персонажа в новому сезоні. Історія, яка підкорила кілька десятків країн, зібрала мільйони гугл-запитів про майбутнє Андрія Жадана і закохала в себе глядачів по всьому світу.

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Епоха вишуканих манер, час придворних дам і джентельменів. Тут спосіб життя ― етикет, бал ― невід’ємна частина дозвілля. Та як і раніше головною цінністю героїв залишається кохання ― будь це поміщик чи кріпак. Саме воно здатне надихнути кожного на вчинки, які непідвладні статусу. Новий сезон легендарної мелодрами здивує глядача ще більше. А ось що про майбутню прем’єру на СТБ кажуть самі актори.

У новому сезоні костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» Катерину Вербицьку грає актриса Соня Прісс.

Позаду в Каті життя в ролі власності Червінських та Лідії Шефер, нещадна помста купчихи і смерть коханого Олексія Косача. Проте світло в кінці тунелю і надія на краще прийшли в життя Каті, коли її врятував Андрій Жадан. Однак наприкінці другого сезону під час вінчання в серце коханого встромили ножа…

«Протягом нового сезону Катя буде дорослішати. Її чекають дуже важкі переживання, і я можу тільки здогадуватися, як змінилася б реальна людина, яка пройшла б через усе, що пройшла Катя. Я спробувала відчути це на собі. Ба більше, в новому сезоні “Кріпосної” піднімається багато тем, актуальних досі. І ми можемо провести паралелі. І дивлячись цей серіал, побачити, як змінилося наше суспільство, який прогрес здійснило».

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Тарас Цимбалюк перевтілився в добродушного коваля Назара. Нагадаємо, що його історія в серіалі почалася з того, як його купив багатий поміщик Петро Червінський.

Назар ― небагатослівна, закрита людина, яка рідко ділиться своїми почуттями. Якщо він страждає і мучиться ― ніколи цього не покаже іншим.

«Я коли прочитав сюжет, то здивувався лініям багатьох героїв. Передовсім Назара. Я інакше собі малював його майбутнє. Звичайно, є від чого відштовхуватися, є що грати. Дуже багато подій, дуже насичений сюжет. Мій герой бунтівний. Він сильний духом і своєю поведінкою. У новому сезоні глядач здивується. Я теж здивувався. Тому… (усміхається) продовження буде реально несподіваним».

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Молоду, примхливу і працелюбну Галю в легендарному серіалі «Кріпосна» зіграла Слава Красовська. Ми дізнаємося про героїню як прислугу в будинку поміщиків Червінських, яка заздрила більш щасливій ​​кріпачці Катерині, звільненій від важкої праці. У Галі складний характер, але вона здатна змінюватися. Другий сезон це довів. Слава зізнається, що трансформуватися з кожним сезоном ― найцікавіше, що може бути в роботі актора.

«По-перше, Галина зустріла кохання, зрозуміла, як це, коли тебе люблять, коли тебе не використовують, коли тебе не змушують робити чогось, чого ти не хочеш. Відчула, коли про тебе піклуються. Дізналася, що таке сім’я. І це її змінює, вона хоче допомагати іншим людям. У другому сезоні вона стала мамою, а материнське серце ― це ж узагалі інше, ніж просто жіноче. Вона стала мудрішою і дорослішою. А попереду її чекають нові події, які ще більше розкриють характер. А ось із якого боку ― сильного чи слабкого ― покаже новий сезон».

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Олеся Жураківська зіграла жваву і гостру на язик куховарку в будинку Червінських ― Павлину. Жінка була хоч і вільна, але нещаслива в житті. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати, де він і загинув. Так Павлина ніби й заміжня побувала, але ніколи не відчувала себе дружиною по-справжньому. Однак незабаром її доля зміниться.

«Те, що це буде надзвичайно цікаво, ― це я вам гарантую. Те, що відбуватиметься з героями, це ніяк не передбачувано. Але повірте, це буде чудово. Я читала і не могла відірватися. Не завжди читаю сценарій так, що аж запоєм. А тут відкрила ― і поки я не дочитала до останнього рядка, не могла зупинитися».

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У третьому сезоні події набудуть неймовірного повороту ― Назар і Орися стануть подружжям і батьками! Смиренна кріпачка нарешті вдихне життя. Дівчина, яка не могла мріяти про свободу і приймала долю рабині з гідністю, знайде головний подарунок долі. Орисю в «Кріпосній» зіграла Інна Рощина.

«Орися стане дуже щасливою! Вона подорослішає, це буде вже не просто дівчина, а жінка, дружина. У ній багато що зміниться, і це проглядатиметься в персонажі. Орисю і Назара чекає велике щастя ― народження нового життя».

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Анна Сагайдачна зіграла справжню аристократку і велику модницю. Її персонаж Наталі Дорошенко ― приклад панянки 19 століття, освіченої відповідно до вимог свого часу. Однак шлюб із поміщиком Григорієм Червінським розділив життя Наталі на «до» і «після».

«У третьому сезоні ми побачимо зовсім іншу Наталі. Всі намагаються розгадати її історію, що з нею станеться, чим закінчиться сюжет, чи жива вона, врешті-решт… Нехай це залишиться загадкою. Скажу тільки, що її чекає непростий шлях. І, насамперед, це буде її бесіда з Богом і з самою собою. Чи впорається вона зі своїми страхами, зі своїми демонами, скажімо так, ― це ми побачимо наприкінці третього сезону».

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Ольга Родзевич ― донька київського поміщика, яка вирізняється вільними поглядами. Свавільна і розумна, вона бореться за права жінок і осуджує стереотипи про них і їхнє місце в соціумі. Аліна Коваленко зізнається, що з нетерпінням чекає продовження історії. Ба більше, вважає цей сезон найнепередбачуванішим!

«Коли читала сценарій 3 сезону, я не могла відірватися, настільки моя героїня розкривається по-іншому. Глядач побачить її у зовсім нових ситуаціях. У неї з’являються нові грані. Такого від Ольги ми не чекаємо точно. І я не чекала. Я думаю, що цей сезон буде більш несподіваний, більш непередбачуваний. У ньому дуже багато сюжетних поворотів, які дивують. Сценарій дуже пропрацьований. Сюжетна лінія і те, як змінилися персонажі, ― це дуже-дуже-дуже круто».

Не пропустіть прем’єру легендарної мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» уже цієї осені на телеканалі СТБ!

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