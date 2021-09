Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Глядачі побачать продовження історій своїх улюблений героїв. А також дізнаються, що їм підготували творці серіалу. Самі актори зізнаються: читаючи сценарій, не могли відірватися! А хтось і зовсім не впізнав свого персонажа в новому сезоні. Історія, яка підкорила кілька десятків країн, зібрала мільйони гугл-запитів про майбутнє Андрія Жадана і закохала в себе глядачів по всьому світу.

Епоха вишуканих манер, час придворних дам і джентельменів. Тут спосіб життя ― етикет, бал ― невід’ємна частина дозвілля. Та як і раніше головною цінністю героїв залишається кохання ― будь це поміщик чи кріпак. Саме воно здатне надихнути кожного на вчинки, які непідвладні статусу. Новий сезон легендарної мелодрами здивує глядача ще більше. А ось що про майбутню прем’єру на СТБ кажуть самі актори.

У новому сезоні костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» Катерину Вербицьку грає актриса Соня Прісс.

Позаду в Каті життя в ролі власності Червінських та Лідії Шефер, нещадна помста купчихи і смерть коханого Олексія Косача. Проте світло в кінці тунелю і надія на краще прийшли в життя Каті, коли її врятував Андрій Жадан. Однак наприкінці другого сезону під час вінчання в серце коханого встромили ножа…

Тарас Цимбалюк перевтілився в добродушного коваля Назара. Нагадаємо, що його історія в серіалі почалася з того, як його купив багатий поміщик Петро Червінський.

Назар ― небагатослівна, закрита людина, яка рідко ділиться своїми почуттями. Якщо він страждає і мучиться ― ніколи цього не покаже іншим.

Молоду, примхливу і працелюбну Галю в легендарному серіалі «Кріпосна» зіграла Слава Красовська. Ми дізнаємося про героїню як прислугу в будинку поміщиків Червінських, яка заздрила більш щасливій ​​кріпачці Катерині, звільненій від важкої праці. У Галі складний характер, але вона здатна змінюватися. Другий сезон це довів. Слава зізнається, що трансформуватися з кожним сезоном ― найцікавіше, що може бути в роботі актора.

Олеся Жураківська зіграла жваву і гостру на язик куховарку в будинку Червінських ― Павлину. Жінка була хоч і вільна, але нещаслива в житті. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати, де він і загинув. Так Павлина ніби й заміжня побувала, але ніколи не відчувала себе дружиною по-справжньому. Однак незабаром її доля зміниться.

У третьому сезоні події набудуть неймовірного повороту ― Назар і Орися стануть подружжям і батьками! Смиренна кріпачка нарешті вдихне життя. Дівчина, яка не могла мріяти про свободу і приймала долю рабині з гідністю, знайде головний подарунок долі. Орисю в «Кріпосній» зіграла Інна Рощина.

Анна Сагайдачна зіграла справжню аристократку і велику модницю. Її персонаж Наталі Дорошенко ― приклад панянки 19 століття, освіченої відповідно до вимог свого часу. Однак шлюб із поміщиком Григорієм Червінським розділив життя Наталі на «до» і «після».

Ольга Родзевич ― донька київського поміщика, яка вирізняється вільними поглядами. Свавільна і розумна, вона бореться за права жінок і осуджує стереотипи про них і їхнє місце в соціумі. Аліна Коваленко зізнається, що з нетерпінням чекає продовження історії. Ба більше, вважає цей сезон найнепередбачуванішим!

Не пропустіть прем’єру легендарної мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» уже цієї осені на телеканалі СТБ!

