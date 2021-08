Ішло до 165 метрів тканини: Нове розкішне вбрання головних героїнь драми «Кріпосна»

У прийдешньому сезоні серіалу «Кріпосна» вбрання головних героїнь буде ще вишуканішим та розкішнішим. Костюмована драма знову порадує своїх шанувальників вікторіанськими образами. Скільки днів шилися сукні, використовувалося метрів тканини і який вигляд матимуть героїні? Детальніше — в матеріалі.

У новому сезоні образи персонажів будуть ще більш вишуканими. Для кожної головної героїні плаття шили вручну — на це йшло від 10 днів.

Нагадаємо, що в перших сезонах найефектніші і найвишуканіші наряди були в Наталі Дорошенко. Але вже восени ми побачимо максимальну кількість справжніх витворів мистецтва у нової героїні — київської дворянки Рогніди Безус, яку зіграє Марія Машкова.

Більше на тему: «Кріпосна»: нові герої майбутньої прем’єри

Загалом на колекцію образів жіночих персонажів костюмованої драми йшло від 120 до 165 метрів тканини. Вбрання виходить важким — сукня з корсетом важить приблизно 10 кг. І це без урахування шлейфу і каменів. У всіх головних героїнь є костюми, вишиті вручну.

Наряд головної героїні майстриня вишивала шнурком і бісером більше двох тижнів.

На деякі пишні сукні з криноліном ішло до 15 метрів тканини. Костюми шили з оксамиту, тафти, шовку, атласу.

Уже восени ми побачимо головних героїв у новому розкішному вбранні. Не пропустіть продовження костюмованої драми «Кріпосна» на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.