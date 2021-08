«Кріпосна»: нові герої майбутньої прем’єри

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна». У продовженні улюбленого серіалу відкриється, що ж доля підготувала для Каті Вербицької, чи живий Андрій Жадан, як складеться життя інших уже знайомих та улюблених героїв. А також на глядачів чекає знайомство з новими персонажами, серед яких буде і подружжя Безусів. Хто зіграв подружню пару і які емоції вони передадуть через екрани, читайте в матеріалі.

Рогніда Василівна та Євген Антонович Безуси у виконанні Марії Машкової і Федора Лаврова — нові герої костюмованої драми «Кріпосна». Їх можна сміливо назвати однією з найвідразливіших пар фільму — пихаті, жорстокі і владні.

Рогніда — головна світська заміжня красуня Києва. Вона — негласна лідерка жіночої київської громади та ініціаторка багатьох світських подій. Її немилість — вирок для будь-якої дами або кавалера. Без любові і без найменшого натяку на можливість стати щасливою, Рогніда ховає від усіх своє переживання через відсутність у них із чоловіком дітей, як і те, що в них далеко не зразковий шлюб. Усю цю безодню печалі Рогніда вміло приховує за маскою самовпевненої, вкрай категоричної і досить гострої на язик світської левиці.

Зрада і невірність — звичайні справи для статського радника Євгена Безуса.

За сюжетом, у віданні Безуса, хоч і неофіційно, перебувають усі правоохоронні сили Києва, він вважається чи не всемогутнім. Хитрий, з купою скелетів у шафі і мінімумом принципів. Він поважний чиновник і впливова особа, але все це суто завдяки його тестю — великому генералу Василю Петровичу Золотаревському. 11 років тому Безус був малопримітним поліцейським чиновником середньої руки, але знайомство з Рогнідою Золотаревською все змінило. Завдяки протекції її батька Безус став статським радником

На людях він розігрує роль люблячого чоловіка, але сам-на-сам не оминає можливості вколоти Рогніду, принизити або досадити їй. Він продовжує жити з нелюбою жінкою під одним дахом, не відчуваючи навіть вдячності до тієї, хто піднесла його.

Як витончено Рогніда помститься своєму чоловікові і чому подружжя Безусів відіграло надважливу роль у долі Андрія Жадана, дізнаємося вже восени в новому сезоні костюмованої мелодрами «Кріпосна» на СТБ!

