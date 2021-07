Як зірки драми «Кріпосна» перевтілилися на своїх героїв: фото двох епох

Вже скоро на телеканалі СТБ відбудеться головна прем’єра осені 2021 року. Костюмована драма «Кріпосна» покаже продовження історії кохання, свободи, болю і випробувань. Глядачі передчувають інтригуючі сюжетні лінії, неймовірні повороти подій і чекають на знайомства з новими героями. А поки залишається час, редакція STB.UA покаже фото, як же актори перевтілилися на своїх героїв. Дві різні епохи в одному фото — дивіться в матеріалі.

Більше на тему: Проморолик «Кріпосна. Жадана любов»: реакція глядача

Щоб бути в образі, головні герої не накладали штучні бороди, вуса і перуки, а відрощували свої! Проте, у гримерці такого реквізиту було чимало, адже його використовували для дублерів. У цілому було використано 50-60 борід, 150 вусів, 100 пар бакенбардів — різної форми і відтінків.

Головним питанням майбутнього сезону залишається Андрій Жадан. Чи залишиться він живий і як складеться доля Каті?

А ось у всіх головних героїнь є костюми, вишиті вручну.

Наряд головної героїні майстриня вишивала шнурком і бісером більше двох тижнів.

Більше на тему: «Кріпосна»: Що відомо про нову молоду зірку Соню Прісс

А ось так перевтілилася Інна Рощина, яка зіграла Орисю. Нагадаємо, що актриса розповіла про подробиці своєї сюжетної лінії: «Орися стане дуже щасливою! Вона подорослішає, це буде вже не просто дівчина, а жінка, дружина».

Нові перевтілення чекають на глядача вже восени на телеканалі СТБ! Продовження «Кріпосної» скоро. Не пропустіть!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.