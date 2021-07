Проморолик «Кріпосна. Жадана любов»: реакція глядача

Вже цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра костюмованої драми «Кріпосна. Жадана любов». Головне питання, яке хвилює глядача — чи залишився живий Андрій Жадан. Історія красивого кохання, яка приречена на щасливий фінал, обернулася страшною трагедією. І відтепер важливо дізнатися, чи під силу подолати біль, провину, страх тендітній Катерині. Дивіться проморолик драми «Кріпосна. Жадана любов» — в матеріалі.

Немає складнішого випробування, ніж смерть коханої людини! І саме ці випробування важким тягарем звалюються на тендітні плечі головної героїні Катерини Вербицької. Життя тієї, кого вважають вразливою, перетворюється на справжнє пекло. Фатальне весілля стало точкою неповернення. І саме з цього моменту починається нова історія під назвою «Кріпосна. Жадана любов».

Глядачі активно висувають свої версії продовження. Однак кожен із нетерпінням чекає осені. Надія і віра в те, що Жадан живий, — не покидають нікого.

