Він викликав у мене огиду: Наталка Денисенко про спільну роботу з чоловіком у «Кріпосній»

Вже цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра продовження легендарної костюмованої драми «Кріпосна». Глядачі, затамувавши подих, читають новини, що ж на них чекає у новому сезоні! Відкриваємо завісу на ще одні подробиці. Актриса Наталка Денисенко зізналася, що працювала разом зі своїм чоловіком на майданчику «Кріпосної». У якій ролі постав Андрій Федінчик? І чому він викликав у своєї дружини відразу? Детальніше — читайте в матеріалі.

Вже не секрет, що у новому сезоні серед акторського складу з’являться нові герої. Серед них і чоловік Наталки Денисенко, яка працює над проєктом «Кріпосна» з першого сезону.

Наталка грає роль Лариси Яхонтової, привабливої і спокусливої актриси, від якої втрачає голову поміщик Петро Червінський. Категоричний, суворий чоловік закохується у молоду провокаційну талановиту особистість, що стає справжнім адюльтером. Відкрита захопленість Петра Яхонтовою призводить до смерті його дружини — Анни Червінської. Але і це не зупиняє поміщика.

У продовженні драми «Кріпосна» життя Лариси розділиться на «до» і «після». Вона народила Петру сина Льва. Однак всю радість від батьківства перекреслить новина про загибель, а точніше самогубство старшого сина — Григорія Червінського.

Нагадаємо, що Наталка раніше коментувала сюжетну лінію своєї героїні. Тепер, коли стало відомо, що серед акторів з’явиться і її законний чоловік Андрій Федінчик, Наталка зізналася, що насилу могла впізнати і прийняти його на майданчику.

Не пропустіть продовження легендарної драми «Кріпосна» вже восени на телеканалі СТБ!

