Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера продолжения легендарной костюмированной драмы «Крепостная». Зрители, затаив дыхание, читают последние новости, что же их ждет в новом сезоне! Приоткрываем занавес на еще одни подробности. Актриса Наталка Денисенко призналась, что работала вместе со своим мужем на площадке «Крепостной». В какой роли предстал Андрей Фединчик? И почему он вызывал у своей супруги отвращение? Подробнее — читайте в материале.

Уже не секрет, что в новом сезоне среди актерского состава появятся новые герои. Среди них и супруг Наталки Денисенко, которая работает над проектом «Крепостная» с первого сезона.

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Наталка играет роль Ларисы Яхонтовой, притягательной и соблазнительной актрисы, от которой теряет голову помещик Петр Червинский. Категоричный, строгий мужчина влюбляется в молодую провокационную талантливую личность, что становится настоящим адюльтером. Открытая увлеченность Петра Яхонтовой приводит к смерти его супруги — Анны Червинской. Но и это не останавливает помещика.

В продолжении драмы «Крепостная» жизнь Ларисы разделится на «до» и «после». Она родила Петру сына Льва. Однако всю радость от потомства перечеркнет новость о гибели, а вернее самоубийстве старшего сына — Григория Червинского.

Напомним, что Наталка ранее комментировала сюжетную линию своей героини. Теперь, когда стало известно, что среди актеров появится и ее законный супруг Андрей Фединчик, Наталка призналась, что с трудом могла узнать и принять его на площадке.

«У Андрея в “Крепостной” такой грим, что он просто неузнаваем! Не буду раскрывать всех тайн, кто мы друг другу в новом сезоне, но скажу, что я не могла на него спокойно смотреть, он вызывал у меня отвращение! Конечно, это была его задача по сюжету. Режиссер мне сразу сказал: “Тебя должно просто воротить от него”! У Андрея это получилось, он потрясающий актер. Представляете, мой любимый муж был мне крайне неприятен», – призналась актриса.

Не пропустите продолжение легендарной драмы «Крепостная» уже осенью на телеканале СТБ!

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