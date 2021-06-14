Съемки нового сезона легендарной драмы «Крепостная» подошли к завершению. Вскоре зритель увидит новую сюжетную линию, невероятные эпохальные события из жизни любимых героев и окунется вновь в атмосферу того времени. Приоткрываем занавес на одну из историй героев, которую вы точно не ожидаете увидеть осенью 2021 на телеканале СТБ. В новом сезоне драмы «Крепостная» Тарас Цымбалюк сыграет отца. Больше — в материале.

Героя Назара, которого сыграл Тарас Цымбалюк, зритель впервые увидел в первом сезоне. Тогда сильный, справедливый, но замкнутый кузнец не мог ответить взаимностью Орысе, которая испытывала к нему чистые чувства влюблённости. Спустя два сезона все изменилось, и уже осенью мы увидим кузнеца абсолютно другим: свободным, осознанным и готовым к новым чувствам. В третьем сезоне события обретут невероятный поворот — Назар и Орыся станут супругами и родителями!

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Сам Тарас отмечает, что и подумать не мог, что судьба его героя обернётся именно так. Актер отметил, что третий сезон настолько насыщен событиями, что их могло бы хватить на несколько сезонов. Более того, роль отца — это настоящая трансформация Назара, который ранее боялся проявлять свои чувства.

«Когда я прочитал сценарий, я подумал, что тут хватит событий еще на три сезона, а не на один. Очень насыщенный и интересный сюжет. Признаться, я по-другому представлял будущее Назара и Орыси. Но линия моего персонажа меня очень впечатлила, у него произошла невероятная трансформация. Мне предстоит прочувствовать счастье отцовства в кадре».

О подробностях этой сюжетной линии рассказала и актриса Инна Рощина, сыгравшая Орысю: «Орыся станет очень счастливой! Она повзрослеет, это будет уже не просто девушка, а женщина, жена. В ней многое изменится, и это будет проглядываться в персонаже. Орысю и Назара ждет большое счастье — рождение новой жизни».

Новый сезон «Крепостной» уже скоро на телеканале СТБ! Не пропустите!

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