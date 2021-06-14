Зйомки нового сезону легендарної драми «Кріпосна» добігли кінця. Незабаром глядач побачить нову сюжетну лінію, неймовірні епохальні події з життя улюблених героїв і зануриться знову в атмосферу того часу. Відкриваємо завісу на одну з історій героїв, яку ви точно не очікуєте побачити восени 2021 року на телеканалі СТБ. У новому сезоні драми «Кріпосна» Тарас Цимбалюк зіграє батька. Більше — в матеріалі.

Героя Назара, якого зіграв Тарас Цимбалюк, глядач уперше побачив у першому сезоні. Тоді сильний, справедливий, але закритий коваль не міг відповісти взаємністю Орисі, яка мала до нього чисті почуття закоханості. Через два сезони все змінилося, і вже восени ми побачимо коваля геть інакшим: вільним, свідомим і готовим до нових почуттів. У третьому сезоні події зазнають неймовірного повороту — Назар та Орися стануть подружжям і батьками!

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Сам Тарас зазначає, що й подумати не міг, що доля його героя обернеться саме так. Актор каже, що третій сезон настільки насичений подіями, що їх могло б вистачити на кілька сезонів. Ба більше, роль батька — це справжня трансформація Назара, який раніше боявся проявляти свої почуття.

«Коли я прочитав сценарій, я подумав, що тут вистачить подій ще на три сезони, а не на один. Дуже насичений і цікавий сюжет. Зізнатися, я по-іншому уявляв майбутнє Назара та Орисі. Але лінія мого персонажа мене дуже вразила, у нього відбулася неймовірна трансформація. Мені доведеться відчути щастя батьківства в кадрі».

Про подробиці цієї сюжетної лінії розповіла й актриса Інна Рощина, яка зіграла Орисю: «Орися стане дуже щасливою! Вона подорослішає, це буде вже не просто дівчина, а жінка, дружина. У ній багато що зміниться, і це буде проглядатися у персонажі. Орисю і Назара чекає велике щастя — народження нового життя».

Новий сезон «Кріпосної» вже скоро на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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