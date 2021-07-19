Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов». Главный вопрос, который волнует зрителя, — остался ли жив Андрей Жадан. История красивой любви, которая обречена на счастливый финал, обернулась страшной трагедией. И отныне важно узнать, под силу ли преодолеть боль, вину, страх хрупкой Катерине. Смотрите проморолик драмы «Кріпосна. Жадана любов» — в материале.

Нет сложнее испытания, чем смерть любимого человека! И именно эти испытания тяжелым грузом сваливаются на хрупкие плечи главной героини Катерины Вербицкой. Жизнь той, которую считают уязвимой, превращается в настоящий ад. Роковая свадьба стала точкой невозврата. И именно с этого момента начнется новая история под названием «Кріпосна. Жадана любов».

Зрители активно выдвигают свои версии продолжения. Однако каждый с нетерпением ждет осени. Надежда и вера в то, что Жадан жив, — не покидают никого.

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