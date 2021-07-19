Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона сериала «Крепостная». Зрители с нетерпением ждут продолжения костюмированной драмы, чтобы узнать, какие испытания придется пройти главной героине Катерине Вербицкой. Роль хрупкой, утонченной, но несломленной Китти сыграет новая актриса — Соня Присс. Что известно о молодой восходящей звезде — читайте в материале.

Создатели легендарной костюмированной драмы «Крепостная» долго искали актрису на главную роль. Более 400 претенденток из нескольких стран пытались успешно пройти пробы и стать главной героиней. Однако отыскать самую подходящую актрису выдалось куда сложнее, ведь в новом сезоне Катя Вербицкая предстанет перед зрителями закаленной тяжелыми испытаниями девушкой, с невероятной утонченностью и девичьей хрупкостью. Но когда команда увидела пробы Сони, то сразу поняла: вот она, новая Катя! В ней был четко виден характер девушки, которая прошла долгий и сложный путь!

Сама Соня Присс признается, что готовясь к роли Катерины Вербицкой, она неоднократно пересматривала два сезона драмы «Крепостная».

«В первый раз я смотрела, ощущая себя обычным зрителем, а затем пересматривала, работая над своей ролью. Бывает, что одну серию смотрю пару часов — мотаю назад, думаю, выписываю всё то, что мне нужно. Иногда и по несколько раз», — рассказывает Соня.

Что известно о молодой восходящей звезде Соне Присс

Соня Присс выросла в семье педагогов. Все детство занималась в театральной студии и изучала английский язык. Ее отец — учитель английского языка, он привил Соне любовь к иностранному. После школы актриса поступила в институт в родном городе, хотела стать переводчиком. Но творческая натура взяла верх.

Поступив на переводчика, будущая актриса поняла, что ее призвание совсем иное. Соня продолжала мечтать поступить в одно из американских учебных заведений и стать актрисой. Тогда она подала заявку на участие в специальной программе. Сдавала тесты, писала эссе, и на конкурсной основе выиграла грант на бесплатное обучение в США.

«Родители были в шоке! Я смогла войти в малое число ребят, которым повезло пройти экзамены и получить грант. Всё возможно! Так я стала студенткой американского колледжа. В составе учебной программы я могла брать актёрские курсы, психологию, сценарные курсы», — вспоминает актриса.

Больше по теме: Он вызывал у меня отвращение: Наталка Денисенко о совместной работе с мужем в «Крепостной»

Соня Присс также училась в театральной академии в Санкт-Петербурге. И уже после 1 курса она начала сниматься в кино, а год спустя получила свою первую главную роль в полнометражном фильме «Серебряные коньки».

«Институт я закончила прошлым летом и сразу начала сниматься. А перед Новым годом узнала, что мои пробы в «Крепостную» прошли успешно и меня утвердили на роль Кати Вербицкой», — делится актриса.

Уже осенью зрители увидят продолжение легендарной костюмированной драмы «Крепостная» во главе с новой актрисой Соней Присс. Ее героиню Катерину Вербицкую ждут новые испытания, которые под силу пройти не каждой девушке.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ