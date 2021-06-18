Съемки легендарной костюмированной драмы «Крепостная» подошли к концу. Позади круглосуточный график, тысячи актеров и колоссальный труд всей команды. Сериал, который востребован в десятках стран мира, вскоре порадует зрителей своим продолжением. А пока остается время до главной премьеры осени 2021, редакция STB.UA делится фактами, которые нужно знать о грядущем сезоне драмы «Крепостная»!

Новая главная актриса

На роль главной героини команда проекта пересмотрела порядка 400 актрис из нескольких стран. В итоге Катю Вербицкую сыграет восходящая кинозвезда Соня Присс, которой пророчат большое будущее.

Съемки

Съемки нового сезона костюмированной драмы «Крепостная» длились целых 7 месяцев и 11 дней. Таким образом в сюжете охвачено аж три времени года. Команда отработала 120 смен, включая и ночной график съемок.

Например, сцены бала и аукциона снимали ночью, чтобы окна зала не занавешивать шторами. И 4 ночи подряд актеры кружились в танце, а группа снимала это действо. Для съемок бала были привлечены около ста актеров, как главных, так и эпизодических. Были вовлечены представители клуба исторической реконструкции: именно они делали постановку танцев.

Мы уже приоткрыли занавес на количество актеров. Да, к съемкам привлекалось более тысячи человек, включая исполнителей эпизодический ролей. Среди главных героев — 30 актеров!

Чтобы быть в образе, главные герои не накладывали искусственные бороды, усы и парики, а отращивали свои! Тем не менее, в гримерке такого реквизита было немало, так как их использовали для дублеров. В общей сложности было использовано 50–60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов ― различной формы и оттенков.

Участницы «Холостяк»-11 в «Крепостной»

Теперь подробнее о новых интересных ролях. Инстаграм пестрит новостями и снимками экс-участниц проекта «Холостяк»-11. Надин Медведчук и Юлия Бельченко сыграли в легендарной драме «Крепостная». Насколько эти роли эпизодические — узнаем уже осенью 2021 года на телеканале СТБ!

Сюжет

В сюжете костюмированной драмы ― 7 любовных историй. Зрителей также ждут 3 истории предательства и несколько мощных сюжетных линий о социальном падении.

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Локации

Как и два предыдущих, новый сезон снимали в самых известных локациях Украины: Киево-Печерской лавре, Музее Ивана Гончара, особняке Уваровой и доме-усадьбе Зайцева (Киев), Историко-культурном заповеднике Качановка (Черниговская область), Доме писателей, музеях народной архитектуры и быта Украины в Пирогове и Переяславе, историко-культурном комплексе «Замок Радомысль» (Радомышль).

Почти все события третьего сезона происходят в частных усадьбах и домах героев. Почти 70% ― это съемки в павильонах, где красиво были восстановлены шикарные интерьеры второй половины XIX века. Команда параллельно могла работать в двух павильонах.

Костюмы

Если в первых сезонах самые эффектные и изысканные наряды были у Натальи Дорошенко, то в третьем сезоне максимальное количество настоящих произведений искусства у новой героини ― киевской дворянки Рогнеды Безус. Среди мужчин обладателем роскошного гардероба стал персонаж Стефан Яблоневский, у которого костюмы разного типа: от богатой дворянской одежды до солдатских мундиров.

Несколько удивительных фактов:

У всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную.

Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель.

На некоторые пышные платья с кринолином уходило до 15 метров ткани. Костюмы шились из бархата, тафты, шелка, атласа.

Актриса Мария Машкова сама исполняет танец семи покрывал, основанный на библейской легенде о Саломее и ее танцах для царя Ирода. Чтобы хорошо танцевать, актриса брала уроки у хореографа. Важным моментом также является то, что на ней был очень сложный и тяжелый костюм, который состоял из цепей, металла, камней и жемчуга.

Новый сезон «Крепостной» уже скоро на телеканале СТБ! Не пропустите!

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