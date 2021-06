Що потрібно знати про новий сезон легендарної драми «Кріпосна»

Знімання легендарної костюмованої драми «Кріпосна» завершилося. Позаду цілодобовий графік, тисячі акторів і колосальна робота всієї команди. Серіал, затребуваний у десятках країн світу, незабаром порадує глядачів своїм продовженням. А поки залишається час до головної прем’єри осені 2021, редакція STB.UA ділиться фактами, які потрібно знати про прийдешній сезон драми «Кріпосна»!

На роль головної героїні команда проєкту переглянула 400 акторок із кількох країн. У підсумку Катю Вербицьку зіграє нова кінозірка Соня Прісс, якій пророкують велике майбутнє.

Знімання нового сезону костюмованої драми «Кріпосна» тривало цілих 7 місяців та 11 днів. Сюжетом охоплено аж три пори року. Команда відпрацювала 120 змін, включаючи й нічний графік зйомок.

Наприклад, сцени балу та аукціону знімали вночі, щоб вікна залу не запинати шторами. І 4 ночі поспіль актори кружляли в танці, а група знімала це дійство. Для зйомок балу було залучено із сотню акторів, як головних, так і епізодичних. Були залучені представники клубу історичної реконструкції: саме вони робили постановку танців.

Ми вже відкрили завісу на кількість акторів. Так, було залучено понад тисячу осіб, включаючи виконавців епізодичний ролей. Серед головних героїв — 30 акторів!

Щоб бути в образі, головні герої не накладали штучні бороди, вуса й перуки, а відрощували свої! Проте в гримерках такого реквізиту було чимало, бо їх використовували для дублерів. Загалом було використано 50–60 борід, 150 вусів, 100 пар бакенбардів — різної форми й відтінків.

Тепер детальніше про нові цікаві ролі. Інстаграм рясніє новинами і фото ексучасниць проєкту «Холостяк»-11. Надін Медведчук і Юлія Бельченко зіграли в легендарній драмі «Кріпосна». Наскільки їхні ролі епізодичні — дізнаємося вже восени 2021 року на телеканалі СТБ!

У сюжеті костюмованої драми — 7 любовних історій. Глядачів також чекають 3 історії зради і кілька потужних сюжетних ліній про соціальне падіння.

Як і два попередніх, новий сезон знімали в найвідоміших місцях України: Києво-Печерській лаврі, Музеї Івана Гончара, особняку Уварової і будинку-садибі Зайцева (Київ), Історико-культурному заповіднику Качанівка (Чернігівська область), Будинку письменників, музеях народної архітектури й побуту України в Пирогові та Переяславі, історико-культурному комплексі «Замок Радомисль» (Радомишль).

Майже всі події третього сезону відбуваються в приватних садибах і будинках героїв. Майже 70% — це зйомки в павільйонах, де красиво були відновлені шикарні інтер’єри другої половини XIX століття. Команда паралельно могла працювати в двох павільйонах.

Якщо в перших сезонах найефектніше та найвишуканіше вбрання було в Наталії Дорошенко, то в третьому сезоні максимальна кількість справжніх витворів мистецтва в нової героїні — київської дворянки Рогніди Безус.

Серед чоловіків володарем розкішного гардеробу став персонаж Стефан Яблоневський, у якого костюми різного типу: від ошатного дворянської одягу до солдатських мундирів.

Кілька дивовижних фактів:

Актриса Марія Машкова сама виконує танець семи покривал, заснований на біблійній легенді про Саломею та її танці для царя Ірода. Щоб добре танцювати, актриса брала уроки в хореографа. Важливим моментом також є те, що на ній був дуже складний і важкий костюм, який складався з ланцюгів, металу, каміння і перлів.

Новий сезон «Кріпосної» вже скоро на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

