«Кріпосна»: Що відомо про нову молоду зірку Соню Прісс

Вже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону серіалу «Кріпосна». Глядачі з нетерпінням чекають на продовження костюмованої драми, щоб дізнатися, які випробування доведеться пройти головній героїні Катерині Вербицькій. Роль тендітної, витонченої, але незламної Кітті зіграє нова актриса — Соня Прісс. Що відомо про молоду зірку — читайте в матеріалі.

Творці легендарної костюмованої драми «Кріпосна» довго шукали актрису на головну роль. Понад 400 претенденток із декількох країн намагалися успішно пройти проби і стати головною героїнею. Однак відшукати відповідну актрису видалося куди складніше, адже у новому сезоні Катя Вербицька постане перед глядачами загартованою важкими випробуваннями дівчиною, з неймовірною витонченістю і дівочою слабкістю. Але коли команда побачила проби Соні, то відразу зрозуміла: ось вона, нова Катя! У ній був чітко виражений характер дівчини, яка пройшла довгий і складний шлях!

Сама Соня Прісс зізнається, що готуючись до ролі Катерини Вербицької, вона неодноразово переглядала два сезони драми «Кріпосна».

Соня Прісс виросла в сім’ї педагогів. Все дитинство займалася у театральній студії і вивчала англійську мову. Її батько — вчитель англійської мови, він прищепив Соні любов до іноземної. Після школи актриса вступила до інституту в рідному місті, хотіла стати перекладачем. Але творча натура взяла гору.

Вступивши на перекладача, майбутня актриса зрозуміла, що її покликання зовсім інше. Соня продовжувала мріяти потрапити до одного із американських навчальних закладів і стати актрисою. Тоді вона подала заявку на участь у спеціальній програмі. Здавала тести, писала есе і на конкурсній основі виграла грант на безкоштовне навчання в США.

Більше на тему: Він викликав у мене огиду: Наталка Денисенко про спільну роботу з чоловіком у «Кріпосній»

Соня Прісс також вчилася у театральній академії в Санкт-Петербурзі. І вже після 1 курсу вона почала зніматися в кіно, а рік по тому отримала свою першу головну роль у повнометражному фільмі «Срібні ковзани».

Уже восени глядачі побачать продовження легендарної костюмованої драми «Кріпосна» на чолі з новою актрисою Сонею Прісс. На її героїню Катерину Вербицьку чекають нові випробування, які під силу пройти не кожній дівчині.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.