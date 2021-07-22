Уже скоро на телеканале СТБ состоится главная премьера осени 2021 года. Костюмированная драма «Крепостная» покажет продолжение истории любви, свободы, боли и испытаний. Зрители предвкушают интригующие сюжетные линии, невообразимые повороты событий и ждут знакомства с новыми героями. А пока остается время, редакция STB.UA покажет фото, как же актеры перевоплотились в своих героев. Две разные эпохи в одном фото — смотрите в материале.

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Чтобы быть в образе, главные герои не накладывали искусственные бороды, усы и парики, а отращивали свои! Тем не менее, в гримерке такого реквизита было немало, так как его использовали для дублеров. В общей сложности было использовано 50–60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов ― различной формы и оттенков.

Главным вопросом грядущего сезона остается Андрей Жадан. Останется ли он жив и как сложится судьба Кати?

А вот у всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную.

Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель.

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А вот так перевоплотилась Инна Рощина, которая сыграла Орысю. Напомним, что актриса рассказала о подробностях своей сюжетной линии :«Орыся станет очень счастливой! Она повзрослеет, это будет уже не просто девушка, а женщина, жена».

Новые перевоплощения ждут зрителя уже осенью на телеканале СТБ! Продолжение «Крепостной» скоро. Не пропустите!

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