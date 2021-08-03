В грядущем сезоне сериала «Крепостная» наряды главных героинь будут еще более изысканными и роскошными. Костюмированная драма вновь порадует своих поклонников викторианскими образами. Сколько дней шились платья, использовалось метров ткани и как будут выглядеть героини? Подробнее — в материале.

В новом сезоне образы персонажей будут еще более изысканными. Для каждой главной героини платье шили вручную — на это уходило от 10 дней.

Напомним, что в первых сезонах самые эффектные и изысканные наряды были у Натали Дорошенко. Но уже осенью мы увидим максимальное количество настоящих произведений искусства у новой героини ― киевской дворянки Рогнеды Безус, которую сыграет Мария Машкова.

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В общей сложности на коллекцию образов женских персонажей костюмированной драмы уходило от 120 до 165 метров ткани. Наряды получаются тяжелыми — платье с корсетом весит около 10 кг. И это без учета шлейфа и камней. У всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную.

Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель.

На некоторые пышные платья с кринолином уходило до 15 метров ткани. Костюмы шились из бархата, тафты, шелка, атласа.

Уже осенью мы увидим главных героев в новых роскошных нарядах. Не пропустите продолжение костюмированной драмы «Крепостная» на СТБ!

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