Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Уходило до 165 метров ткани: Новые роскошные наряды главных героинь драмы «Крепостная»

03.08.2021

В грядущем сезоне сериала «Крепостная» наряды главных героинь будут еще более изысканными и роскошными. Костюмированная драма вновь порадует своих поклонников викторианскими образами. Сколько дней шились платья, использовалось метров ткани и как будут выглядеть героини? Подробнее — в материале. 

В новом сезоне образы персонажей будут еще более изысканными. Для каждой главной героини платье шили вручную — на это уходило от 10 дней.

Напомним, что в первых сезонах самые эффектные и изысканные наряды были у Натали Дорошенко. Но уже осенью мы увидим максимальное количество настоящих произведений искусства у новой героини ― киевской дворянки Рогнеды Безус, которую сыграет Мария Машкова. 

Больше по теме: «Крепостная»: новые герои грядущей премьеры

В общей сложности на коллекцию образов женских персонажей костюмированной драмы уходило от 120 до 165 метров ткани. Наряды получаются тяжелыми — платье с корсетом весит около 10 кг. И это без учета шлейфа и камней. У всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную.

Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель.

На некоторые пышные платья с кринолином уходило до 15 метров ткани. Костюмы шились из бархата, тафты, шелка, атласа.

Уже осенью мы увидим главных героев в новых роскошных нарядах. Не пропустите продолжение костюмированной драмы «Крепостная» на СТБ! 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить