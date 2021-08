Справжні реквізити, зйомки в труні і містика на майданчику «Кріпосної»

Передчуваючи продовження легендарної мелодрами «Кріпосна», хочеться скоріше дізнатися більше про закадрове життя акторів і знімальної групи. Раніше ми вже ділилися цікавими фактами про прийдешній сезон, а також випустили спойлер про головну героїню Катерину. Однак на цьому таємниці залаштунків «Кріпосної» не закінчуються. Про справжній реквізит, зйомки в труні і багато іншого — читайте в матеріалі.

Містика і прикмети

Деяким акторам довелося зніматися в труні, що психологічно складно. За давньою акторською традицією на зйомках таких сцен в труну кладуть пляшку спиртного, а після закінчення зміни група чисто символічно розпиває її за здоров’я актора, якому довелося грати покійника. На зйомках третього сезону актори виконали цю традицію, але кому бажали здоров’я — поки що це таємниця.

Київ у кадрі

Дія третього сезону відбувається переважно в Києві, іноді в Чернігові, на відміну від двох попередніх сезонів, головні локації яких — маєтки і садиби.

І якщо в першому-другому сезонах серед персонажів були здебільшого поміщики та кріпаки, то в третьому сезоні будуть дворяни і міщани.

Реквізит і реальні речі

У кабінетах деяких героїв можна побачити старовинні книги. Насправді всі фоліанти — реквізит, їх виготовили спеціально для зйомок, адже реальні томи 19 століття старовинні і дуже цінні.

Деякі предмети меблів: комоди, шафи, столи — виготовляли для зйомок, частину — орендували або купували. Наприклад, у кабінеті одного з головних героїв можна побачити дубовий старовинний стіл, реальна вартість якого 3 тис. євро! Цей предмет брали в оренду, і під час зйомок зі столу буквально здмухували пилинки.

Одну з драматичних сцен сезону знімали на імпровізованому цвинтарі, надгробні плити якого теж були реквізитом.

Чемпіони з гриму

Найскладнішим жіночим персонажем за гримом виявилася Настя (актриса Катерина Варченко), жінка важкої долі. По ходу сюжету вона спивається, хворіє, її тіло покривають виразки. Загалом її гримували до півтори години.

Чемпіоном за складним гримом серед чоловіків, як і в перших двох сезонах, виявився Назар (актор Тарас Цимбалюк). Також довго гримували Стефана Яблоневського (актор Сергій Стрельников): укладали волосся, оформляли бороду тощо.

Цілий світ у павільйонах

70% віталень були відбудовані в павільйонах FILM.UA: кабінети головних героїв, зали, готелі, деякі інтер’єри Червінки і навіть келії Чернігівського монастиря. Бордель (музичний салон мадам Макарової) з великим залом, ефектним оздобленням і номерами на другому поверсі теж був спланований художниками-постановниками проєкту і збудований у павільйоні. Робота йшла у двох павільйонах: коли в одному проходило будівництво інтер’єрів, в іншому знімали.

Актори та їхні персонажі

Для перших сезонів усі актриси вчилися танцювати. А також правильно носити корсети, і якщо спочатку ходити в затягнутих сукнях було важко, то потім — дедалі легше й легше. Правда, актриси зізнаються, що в корсеті доводиться тримати спину прямо, а це непросто.

Для другого сезону Аліна Коваленко брала уроки верхової їзди і вчилася битися — її героїні Ользі доведеться боротися за себе. Актор Тарас Цимбалюк навчався ковальства. Актриса Марія Машкова вивчила один ефектний танець, який ставили хореографи.

