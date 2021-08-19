Предвкушая продолжение легендарной мелодрамы «Крепостная», хочется поскорее узнать больше о закадровой жизни актеров и съемочной группы. Ранее мы уже делились интересными фактами о грядущем сезоне, а также выпустили спойлер о главной героине Катерине. Однако на этом тайны закулисья «Крепостной» не заканчиваются. О подлинном реквизите, съемках в гробу и многом другом — читайте в материале.

Мистика и приметы

Некоторым актерам довелось сниматься в гробу, что психологически сложно. По давней актерской традиции на съемках таких сцен в гроб кладут бутылку спиртного, а по окончании смены группа чисто символически распивает её за здоровье актера, которому пришлось играть умершего. На съемках третьего сезона актеры исполнили эту традицию, но кому желали здоровья ― пока это тайна.

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Киев в кадре

Действие третьего сезона происходит в основном в Киеве, иногда в Чернигове, в отличие от двух предыдущих сезонов, главные локации которых ― поместья и усадьбы.

И если в первом-втором сезонах среди персонажей были в большинстве помещики и крепостные, то в третьем сезоне будут дворяне и мещане.

Реквизит и реальные вещи

В кабинетах некоторых героев можно увидеть старинные книги. На самом деле все фолианты ― реквизит, их изготовили специально для съемок, ведь реальные тома 19 века ветхие и очень ценные.

Некоторые предметы мебели: комоды, шкафы, столы ― изготавливали для съемок, часть ― арендовали или покупали. К примеру, в кабинете одного из главных героев можно увидеть дубовый старинный стол, реальная стоимость которого 3 тыс. евро! Этот предмет брали в аренду, и во время съемок со стола буквально сдували пылинки.

Одну из драматичных сцен сезона снимали на импровизированном кладбище, надгробные плиты которого тоже были реквизитом.

Чемпионы по гриму

Самым сложным женским персонажем по гриму оказалась Настя (актриса Екатерина Варченко), женщина трудной судьбы. По ходу сюжета она спивается, заболевает, ее тело покрывают язвы. В целом ее гримировали до полутора часов.

Чемпионом по сложному гриму среди мужчин, как и в первых двух сезонах, оказался Назар (актер Тарас Цымбалюк). Также долго гримировали Стефана Яблоневского (актер Сергей Стрельников): укладывали волосы, оформляли бороду и т. д.

Целый мир в павильонах

70% гостиных были отстроены в павильонах FILM.UA: кабинеты главных героев, залы, гостиницы, некоторые интерьеры Червинки и даже кельи Черниговского монастыря. Бордель (музыкальный салон мадам Макаровой) с большим залом, эффектным убранством и номерами на втором этаже тоже был спланирован художниками-постановщиками проекта и отстроен в павильоне. Работа шла в двух павильонах: когда в одном проходило строительство интерьеров, в другом снимали.

Актеры и их персонажи

Для первых сезонов все актрисы учились танцам. А также правильно носить корсеты, и если поначалу ходить в затянутых платьях было трудно, то потом ― все легче и легче. Правда, актрисы признаются, что в корсете приходится держать спину прямо, а это непросто.

Для второго сезона Алина Коваленко брала уроки верховой езды и училась драться ― ее героине Ольге предстоит сражаться за себя. Актер Тарас Цымбалюк учился кузнечному делу. Актриса Мария Машкова выучила один эффектный танец, который ставили хореографы.



Video: Подлинные реквизиты, съемки в гробу и мистика на площадке «Крепостной» Подлинные реквизиты Крепостной, съемки в гробу и мистика на площадке сериала Крепостная 3 сезон. Больше о Крепостная 2021 3 сезон - читайте в материале СТБ

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