Уже осенью мы увидим продолжение самой долгожданной истории любви, борьбы, свободы и испытаний. Новый сезон легендарной мелодрамы «Крепостная» перенесет зрителя в викторианскую эпоху, где каждый герой предстает в новых жизненных обстоятельствах. Актриса, сыгравшая одну из главных героинь, — Анна Сагайдачная — признается, что каждого персонажа мы увидим абсолютно другим! Больше об успехе легендарной мелодрамы, грядущих испытаниях Натали Дорошенко и других героев — читайте в эксклюзивном интервью!

Настоящую аристократку и большую модницу сыграла украинская актриса Анна Сагайдачная. Ее персонаж Натали Дорошенко — пример барышни 19 века, образованной в соответствии с требованиями своего времени. Однако брак с помещиком Григорием Червинским разделил жизнь Натали на до и после.

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О своей героине Натали

В каждом из сезонов мы ее увидим совершенно разной. Натали в первом сезоне ― юная, молоденькая, наивная девочка. Во втором сезоне она уже жена такого непростого мужа. А в третьем сезоне — совершенно другая. Это то, к чему привел ее брак с таким мужчиной, как Григорий Червинский. Скажу только, что ей предстоит непростой путь. И в первую очередь, это будет ее беседа с Богом и с самой собой. Справится ли она со своими страхами, со своими демонами?

О схожести актрисы с персонажем

Во мне есть солнечность Натали из первого сезона. И все, кто меня знают, всегда меня ассоциируют с солнечной девушкой, которая дарит много тепла, света, энергии. Во втором сезоне то, сколько приходится терпеть Натали, проходить через всякие испытания, — это уже не я. Во всяком случае, не современная Анна Сагайдачная.

В третьем сезоне — это сезон размышления Натали. Как я уже сказала, борьбы с собственными демонами. И, непосредственно, будут моменты, с которыми сталкивалась я в реальной жизни. Это моменты гордости, тщеславия. Поэтому в 3 сезоне есть пересечения со мной как с реальным человеком.

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О нарядах Натали

Конечно же, эти платья тяжелые. Тяжелее, чем все современные наши наряды. Корсет — это жутко неудобно. Я считаю, что корсет вообще нужно было запретить. Это деформирует женскую грудную клетку. А сколько было выкидышей, если мы говорим о тех еще корсетах. Когда в погоне за красотой у женщин плод не развивался.

Слава Богу, в современном мире мы можем позволить себе свободную, комфортную, удобную, классную одежду.

Но плакаться на тот счет, что мне было ужасно неудобно и как можно жить бедной актрисе, я вам не буду. Потому что на самом деле я очень соскучилась по своим нарядам.

Об успехе мелодрамы «Крепостная»

Такие проекты ― редкость. Мы все знаем, что исторический сериал всегда будет выгодно отличаться от любого самого классного современного сериала. Первое, что притягивает взгляд, — это красота, это операторская работа. Красота того, что мы видим. Посмотрите, как мы чудесно показали Украину. Какие места открылись: Качановка, усадьбы. Какие красивенные места для путешествий, для экскурсий. Я знаю, что по следам «Крепостной» многие люди поехали смотреть Украину. Это очень здорово.

Также это история любви. Да, трагической. То, как, а не куда будет идти герой и как будут развиваться отношения.

О любимых персонажах «Крепостной»

Мне понравилась история Орыси в 3 сезоне. Потому что Орыся начинала с прислуги, которую покупает отец для Натали Дорошенко.

Также я очень рада за Павлину, у которой появится интересная романтическая история.

Если мы говорим о Катерине, то ее ждут испытания… Истории неодинаковые. Сценаристы очень постарались, чтобы каждый был разным. Если коротко: одинаковых персонажей мы не увидим. Все будут меняться.

Три характеристики Натали Дорошенко

Добрая. Хрупкая. Ранимая.

О проекте «Крепостная» одной фразой

Очень сильный и храбрый роман о чувствах.

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