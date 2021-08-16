Осенью на телеканале СТБ состоится премьера продолжения легендарной костюмированной мелодрамы «Крепостная». Зрители с нетерпением хотят узнать, что же дальше будет с Катериной, жив ли Жадан, как сложатся судьбы Петра, Натали и других любимых героев. На все эти вопросы мы получим ответы совсем скоро. А пока предлагаем несколько интересных фактов о сериале «Крепостная».

О прическах и гриме в мелодраме «Крепостная»

Гримёры в среднем работали с героиней/героем от 40 мин до 1 часа. Чтобы ускориться, чесали и гримировали актёров в четыре руки. Для массовых сцен свадьбы и бала художники по гриму начинали работу за 4 часа до разворота (начала съемок), иногда им приходилось стартовать в 5 утра.

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Костюмы из Чехии для актеров сериала «Крепостная»

Чтобы одеть всех персонажей «Крепостной», в том числе и актеров эпизодов, пришлось арендовать более 250 комплектов, в которые входили обувь, муфты, шляпы, сумки, платья, сюртуки, пальто, накидки, плащи. Дополнительно были арендованы отдельные экземпляры одежды поштучно. Наряды предоставили киностудии «Баррандов» (Чехия) и им. А. Довженко.

Больница — одна из локаций съемок «Крепостной»

В этом сезоне больница станет одним из важнейших объектов. Трое главных героев в стенах больницы будут бороться за свою жизнь, и для некоторых эта битва окажется последней. Спойлер! Главная героиня Катерина выучится на врача, но где пройдет ее обучение и придется ли ей применить в жизни полученные знания — пока секрет.

Не пропустите премьеру на СТБ совсем скоро!

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