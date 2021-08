Обережно, спойлер: факти про новий сезон мелодрами «Кріпосна»

Восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра продовження легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Глядачі з нетерпінням бажають дізнатися, що ж далі буде з Катериною, чи живий Жадан, як складуться долі Петра, Наталі та інших улюблених героїв. На всі ці запитання ми отримаємо відповіді вже зовсім скоро. А поки пропонуємо кілька найцікавіших фактів про серіал «Кріпосна».

Гримери в середньому працювали з героїнею/героєм від 40 хв до 1 години. Щоб прискоритися, чесали і гримували акторів у чотири руки. Для масових сцен весілля і балу художники з гриму починали роботу за 4 години до розвороту (початку зйомок), іноді їм доводилося стартувати о 5 ранку.

Щоб одягнути всіх персонажів «Кріпосної», в тому числі й акторів епізодів, довелося орендувати більше 250 комплектів, у які входили взуття, муфти, капелюхи, сумки, сукні, сюртуки, пальта, накидки, плащі. Додатково були орендовані окремі екземпляри одягу поштучно. Вбрання надали кіностудії «Баррандов» (Чехія) та ім. О. Довженка.

У цьому сезоні лікарня стане одним з найважливіших об’єктів. Троє головних героїв у стінах лікарні боротимуться за своє життя, і для декого ця битва виявиться останньою. Спойлер! Головна героїня Катерина вивчиться на лікаря, але де вона навчатиметься і чи доведеться їй застосувати в житті отримані знання — поки секрет.

Не пропустіть прем’єру на СТБ зовсім скоро!

