У легендарній костюмованій мелодрамі «Кріпосна» актриса Олеся Жураківська перевтілилася у жваву куховарку Павлину, яка здатна співчувати і співпереживати. Однак за силою характеру й оптимізмом стоїть складна доля і низка випробувань. Артистка, якій пощастило зіграти роль Павлини, — Олеся Жураківська — не раз розповідала, що історія гострої на язик господині їй неабияк подобається. Але що ж чекає Павлину в 3 сезоні? Як складеться її доля далі? А також як серіал «Кріпосна» змінює життя самих акторів і глядачів? Ексклюзивне інтерв’ю Олесі Жураківської до старту нового сезону «Кріпосної» — читайте в нашому матеріалі.

Олеся Жураківська в костюмованій мелодрамі «Кріпосна» зіграла одну з найважливіших ролей. Улюблена артистка перевтілилася в образ моторної і гострої на язик куховарки Червінських — Павлини. Але зробила актриса це так, немов зріднилася з сюжетною лінією мало не з народження. Сама Олеся зізнається, що в неї є багато спільного з героїнею.

Усе своє життя Павлина працювала куховаркою в будинку Червінських. Жінка була хоч і вільна, але нещаслива в житті. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати, де він і загинув. Так Павлина ніби й заміжньою побувала, але ніколи не почувалася дружиною по-справжньому. Однак у 3 сезоні доля Павлини зміниться! Усіх карт майбутнього продовження актриса розкривати не стала, але запевнила, що краще це побачити, а не обговорити словесно.

У 3 сезоні Павлина житиме в місті, а отже, і вбрання ми побачимо абсолютно нове. Нагадаємо, що на образи героїнь могло йти до 165 метрів тканини.

Щоб фантастично зіграти свого персонажа, Олеся вивчала побут і старовинні українські традиції. Вона настільки полюбила свій образ, що не хотіла з ним розлучатися. Однак такий процес, безумовно, зіштовхує актора і з певними труднощами.

Ба більше, над продовженням мелодрами «Кріпосна» команда працювала з новою актрисою — молодою зіркою Сонею Прісс. Ось як Олеся Жураківська згадує співпрацю на знімальному майданчику: «З Сонею працюється чудово. Вона дуже світла, вона хороша актриса, чудова. Тонка, ніжна, хороша партнерка. Насправді, все прекрасно».

Наприкінці інтерв’ю Олеся Жураківська поділилася зворушливою історією, яка символізує силу і значущість серіалу «Кріпосна». Легендарна костюмована драма здатна об’єднати не тільки команду, яка працює над створенням значущого проєкту, а й глядачів!

Уже восени ми побачимо продовження сюжетної лінії Павлини. Як же складеться її доля? Чи знайде вона своє кохання? Не пропустіть прем’єру на СТБ зовсім скоро!

