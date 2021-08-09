У легендарній костюмованій мелодрамі «Кріпосна» актриса Олеся Жураківська перевтілилася у жваву куховарку Павлину, яка здатна співчувати і співпереживати. Однак за силою характеру й оптимізмом стоїть складна доля і низка випробувань. Артистка, якій пощастило зіграти роль Павлини, — Олеся Жураківська — не раз розповідала, що історія гострої на язик господині їй неабияк подобається. Але що ж чекає Павлину в 3 сезоні? Як складеться її доля далі? А також як серіал «Кріпосна» змінює життя самих акторів і глядачів? Ексклюзивне інтерв’ю Олесі Жураківської до старту нового сезону «Кріпосної» — читайте в нашому матеріалі.

Олеся Жураківська в костюмованій мелодрамі «Кріпосна» зіграла одну з найважливіших ролей. Улюблена артистка перевтілилася в образ моторної і гострої на язик куховарки Червінських — Павлини. Але зробила актриса це так, немов зріднилася з сюжетною лінією мало не з народження. Сама Олеся зізнається, що в неї є багато спільного з героїнею.

«У нас були дуже великі проби, багатогодинні. І під час проб мені вже пояснили, якою Павлуся має бути. І ми методом проб і помилок шукали її. Це все в процесі вирішується, коли персонаж у тебе входить, ти розумієш, що якісь фрази, слова народжуються незалежно від тебе. Ти вже розмовляєш мовою персонажа, у тебе пластика ця… Це дивно, тому що це такий симбіоз. Звичайно ж, щось у мені є від неї. Багато що є в ній від мене. Це невіддільна частина мене як актриси і життя», — коментує Олеся Жураківська.

Усе своє життя Павлина працювала куховаркою в будинку Червінських. Жінка була хоч і вільна, але нещаслива в житті. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати, де він і загинув. Так Павлина ніби й заміжньою побувала, але ніколи не почувалася дружиною по-справжньому. Однак у 3 сезоні доля Павлини зміниться! Усіх карт майбутнього продовження актриса розкривати не стала, але запевнила, що краще це побачити, а не обговорити словесно.

«Те, що це буде надзвичайно цікаво, — це я вам гарантую. Те, що з ними відбуватиметься, — це ніяк не передбачувано, і такі повороти подій… Але повірте, це буде чудово. Я читала і не могла відірватися, насправді. Не завжди читаю сценарій так, що аж запоєм. А тут відкрила, і поки я не дочитала до останнього рядка, не могла зупинитися», — інтригує актриса.

У 3 сезоні Павлина житиме в місті, а отже, і вбрання ми побачимо абсолютно нове. Нагадаємо, що на образи героїнь могло йти до 165 метрів тканини.

«У цьому сезоні моя героїня живе в місті. У мого персонажа з’явилися міські сукні. На мене наділи корсет. І це, звичайно, певним чином обмежує рухливість. І дискомфорт певний. Але для силуету це важливо, а може, і для пластики, тому що вона трішки інакша. І для того, щоб передати цю атмосферу, ― судячи з того, як наш серіал зайшов глядачам, ― не вистачає цього романтизму, якогось зовсім іншого. Не утилітарної моди, а якихось незвичайних суконь, вбрання, головних уборів. Заради цього ми готові потерпіти, бо сенс нашого існування — це подарувати емоції глядачам»

Щоб фантастично зіграти свого персонажа, Олеся вивчала побут і старовинні українські традиції. Вона настільки полюбила свій образ, що не хотіла з ним розлучатися. Однак такий процес, безумовно, зіштовхує актора і з певними труднощами.

«Безумовно, це складно, тому що є якісь архаїзми… Особливо на початку проскакували сучасні слівця, які треба було прибирати. Мелодика певна. Характер, тому що моя дівчинка проста, з народу. Якісь жарти, приказки. А потім, як я вже й казала, відбувається це взаємопроникнення, і все йде природно. Навіть у якісь моменти знаходилися слова-репліки, які мені здавалися точнішими. І я дзвонила Талі Пристаєцькій і питала, чи можна замінити мені. І вона сказала: “Тобі карт-бланш”. Тому що вона настільки повірила в те, що я розумію цей персонаж і в ньому живу, що дала мені можливість бути співавторкою частково», — зізнається Жураківська.

Ба більше, над продовженням мелодрами «Кріпосна» команда працювала з новою актрисою — молодою зіркою Сонею Прісс. Ось як Олеся Жураківська згадує співпрацю на знімальному майданчику: «З Сонею працюється чудово. Вона дуже світла, вона хороша актриса, чудова. Тонка, ніжна, хороша партнерка. Насправді, все прекрасно».

Наприкінці інтерв’ю Олеся Жураківська поділилася зворушливою історією, яка символізує силу і значущість серіалу «Кріпосна». Легендарна костюмована драма здатна об’єднати не тільки команду, яка працює над створенням значущого проєкту, а й глядачів!

«Мені пощастило, коли я отримала цю роль. І ця роль подарувала дуже багато радості глядачам. Коли я стала отримувати сотні листів, то зрозуміла, наскільки це було важливо. Згадала історію чудового хлопчика Збишека, який написав лист із Польщі. Він сказав, що я дуже схожа на його бабусю. І в нього така ж чудова бабуся. І вони дивляться і чекають продовження серіалу. І наприкінці найголовніше, що було написано: “Збишек, бабуся і мама”. Усвідомлення того, що три покоління збирається разом біля телевізора і дивиться історію, — це найголовніша наша заслуга. Ми об’єднуємо сім’ю, ми примудрилися зробити історію, яка цікава різним поколінням».

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Уже восени ми побачимо продовження сюжетної лінії Павлини. Як же складеться її доля? Чи знайде вона своє кохання? Не пропустіть прем’єру на СТБ зовсім скоро!

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