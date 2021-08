Актор костюмованої мелодрами «Кріпосна» Стас Боклан: Я, виявляється, не рахат-лукум

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра продовження костюмованої мелодрами «Кріпосна». Глядачі матимуть змогу знову побачити своїх улюблених персонажів і захопливу сюжетну лінію кохання, свободи за часів вікторіанської епохи. Один з головних акторів серіалу «Кріпосна» Стас Боклан поділився своїми відчуттями від зйомок, зізнався, в чому ж секрет неймовірного успіху проєкту, а також чи схожий його персонаж на нього самого. Інтерв’ю Станіслава Боклана — в нашому матеріалі.

Станіслав Боклан зіграв багато чудових ролей у кіно й театрі. За значний особистий внесок у культурний розвиток країни йому присвоїли звання заслуженого артиста України, а пізніше — народного артиста. У масштабній костюмованій мелодрамі «Кріпосна» глядач побачив актора в новому амплуа — багатого і жорстокого поміщика Петра Червінського.

Його герой був однаково суворий і нещадний до своїх кріпаків і власної сім’ї. Він складна і дуже сильна людина, яка намагалася виростити сина таким самим. Однак такий категоричний і принциповий чоловік закохався в молоду провокаційну талановиту особистість, що стало відкритим адюльтером. Велике захоплення Петра Ларисою Яхонтовою призвело до смерті його дружини — Анни Червінської. Проте й це не зупинило поміщика. Він одружився з молодою актрисою і поїхав із нею до Парижа.

Грандіозний успіх перших двох сезонів змусив глядача із завмиранням серця чекати продовження історії. Стас Боклан поділився своїми враженнями про 1 і 2 сезон костюмованої мелодрами.

У новому сезоні історія обіцяє бути ще більш цікавою, захопливою та емоційною. Адже повернеться Петро Червінський, який ще не знає про смерть свого сина — Григорія. Чи змусить це героя змінитися?

Зіграти такого жорстокого поміщика — справа не з легких. Безумовно, робота над негативним персонажем значно цікавіша. Та чи можна вважати Петра Червінського негативним? Суб’єктивне сприйняття акторами своїх героїв завжди викликає особливий інтерес. Стас Боклан зізнається, що має двояке ставлення до Петра і ось чому:

