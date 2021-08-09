В легендарной костюмированной мелодраме «Крепостная» актриса Олеся Жураковская перевоплотилась в бойкую кухарку Павлину, которая способна сочувствовать и сопереживать. Однако за силой характера и оптимистичностью стоит сложная судьба и ряд испытаний. Артистка, которой посчастливилось сыграть роль Павлины, — Олеся Жураковская — неоднократно рассказывала, что история острой на язык хозяйки ей изрядно нравится. Но что же ждет Павлину в 3 сезоне? Как повернется ее судьба дальше? А также как сериал «Крепостная» меняет жизни самих актеров и зрителей? Эксклюзивное интервью Олеси Жураковской к старту нового сезона «Крепостной» — читайте в нашем материале.

Олеся Жураковская в костюмированной мелодраме «Крепостная» сыграла одну из важнейших ролей. Любимая артистка перевоплотилась в образ бойкой и острой на язык кухарки дома Червинских — Павлины. Но сделала актриса это так, словно сроднилась с сюжетной линией чуть ли не с рождения. Сама Олеся признается, что у нее есть много общего с героиней.

«У нас были очень большие пробы, многочасовые. И во время проб мне уже объяснили, какая Павлуся должна быть, и мы методом проб и ошибок искали ее. Это все в процессе решается, когда персонаж в тебя входит, ты понимаешь, что какие-то фразы, слова рождаются независимо от тебя. Ты уже разговариваешь языком персонажа, у тебя пластика эта… Это удивительно, потому что это такой симбиоз. Конечно же, что-то во мне есть от нее. Многое есть в ней от меня. Это неотделимая часть от меня как актрисы и жизни», — комментирует Олеся Жураковская.

Всю свою жизнь Павлина работала кухаркой в доме Червинских. Женщина была хоть и вольная, но несчастливая в жизни. Совсем юной она вышла замуж, а мужа сразу забрали в солдаты, где он и погиб. Так Павлина вроде и замужем побывала, но никогда не чувствовала себя женой по-настоящему. Однако в 3 сезоне её судьба изменится! Всех карт грядущего продолжения актриса раскрывать не стала, но уверила, что лучше это увидеть, а не обсудить словесно.

«То, что это будет чрезвычайно интересно, — это я вам гарантирую. То, что с ними будет происходить, это никак не предсказуемо, и такие повороты событий… Но поверьте, это будет здорово. Я читала и не могла оторваться. Не всегда читаю сценарий так, что прям взапой. А тут открыла, и пока я не дочитала до последней строчки, не могла остановиться», — интригует актриса.

В 3 сезоне Павлина будет жить в городе, а значит, и наряды мы увидим абсолютно новые. Напомним, что на образы героинь могло уходить до 165 метров ткани.

«В этом сезоне моя героиня живет в городе. У моего персонажа появились городские платья. На меня надели корсет. И это, конечно, определенным образом ограничивает подвижность. И дискомфорт определенный. Но для силуэта это важно, а может быть, и для пластики, потому что она немножко другая. И для того, чтобы передать эту атмосферу, ― судя по тому, как наш сериал зашел зрителям, ― не хватает этого романтизма, какого-то совсем другого. Не утилитарной моды, а каких-то необычных платьев, нарядов, головных уборов. Ради этого мы готовы потерпеть, потому что смысл нашего существования — это подарить эмоции зрителям».

Чтобы фантастически сыграть своего персонажа, Олеся изучала быт и старинные украинские традиции. Женщина настолько полюбила свой образ, что не хотела с ним расставаться. Однако такой процесс, безусловно, сталкивает актера и с определенными трудностями.

«Естественно, это сложно, потому что есть какие-то архаизмы… Особенно в начале проскакивали современные словечки, которые надо было убирать. Мелодика определенная. Характер, потому что у меня девочка простая, из народа. Какие-то шутки, прибаутки. А потом происходит это взаимопроникновение, и все идет естественно. Даже в какие-то моменты находились слова-реплики, которые мне казались точнее. И я звонила Тале Пристаецкой и спрашивала, можно ли заменить их. И она говорила: “Тебе карт-бланш”. Потому что она настолько поверила в то, что я понимаю этот персонаж и в нем живу, что дала мне возможность быть соавтором отчасти», — признается Жураковская.

Более того, над продолжением мелодрамы «Крепостная» команда работала с новой актрисой — восходящей звездой Соней Присс. Вот как Олеся Жураковская вспоминает сотрудничество на съемочной площадке: «С Соней работается чудесно. Она очень светлая, она хорошая актриса, замечательная. Тонкая, нежная, хороший партнер. На самом деле, все прекрасно».

В заключение интервью Олеся Жураковская поделилась трогательной историей, которая символизирует силу и значимость сериала «Крепостная». Легендарная костюмированная драма способна объединить не только команду, работающую над созданием значимого проекта, но и зрителей!

«Мне повезло, когда я получила эту роль. Она подарила очень много радости зрителям. Когда я стала получать сотни писем, то начала понимать, насколько это было важно. Вспомнила историю замечательного мальчика Збышека, который написал письмо из Польши. Он сказал, что я очень похожа на его бабушку. И она у него такая же чудесная. Они смотрят и ждут продолжения сериала. И в конце, самое главное, что было написано: “Збышек, бабушка и мама”. Осознание того, что три поколения собирается вместе около телевизора и смотрит историю, — это самая главная наша заслуга. Мы объединяем семью, мы умудрились сделать историю, которая интересна разным поколениям», — заключила Олеся Жураковская.

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Уже осенью мы увидим продолжение сюжетной линии Павлины. Как же сложится ее судьба? Обретет ли она свою любовь? Не пропустите премьеру на СТБ совсем скоро!

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