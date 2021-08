Такі проєкти — рідкість: Анна Сагайдачна про серіал «Кріпосна»

Уже восени ми побачимо продовження довгоочікуваної історії кохання, боротьби, свободи і випробувань. Новий сезон легендарної мелодрами «Кріпосна» перенесе глядача у вікторіанську епоху, де кожен герой постане в нових життєвих обставинах. Актриса, яка зіграла одну з головних ролей, — Анна Сагайдачна — зізнається, що кожного персонажа ми побачимо абсолютно інакшим! Більше про успіх легендарної мелодрами, прийдешні випробування Наталі Дорошенко й інших героїв — читайте в ексклюзивному інтерв’ю!

Справжню аристократку і велику модницю зіграла українська актриса Анна Сагайдачна. Її персонаж Наталі Дорошенко — приклад панянки 19 століття, освіченої відповідно до вимог свого часу. Однак шлюб із поміщиком Григорієм Червінським розділив життя Наталі на до і після.

Більше на тему: Обережно, спойлер: факти про новий сезон мелодрами «Кріпосна»

Про свою героїню Наталі

У кожному з сезонів ми її побачимо абсолютно різною. Наталі в першому сезоні — юна, молоденька, наївна дівчинка. У другому сезоні вона вже дружина такого непростого чоловіка. А в третьому сезоні — абсолютно інакша. Це те, до чого привів її шлюб із таким чоловіком, як Григорій Червінський. Скажу тільки, що її чекає непростий шлях. І в першу чергу, це буде її бесіда з Богом і з самою собою. Чи впорається вона зі своїми страхами, зі своїми демонами?

Про схожість актриси з персонажем

У мені є сонячність Наталі з першого сезону. І всі, хто мене знають, завжди мене асоціюють із сонячною дівчиною, яка дарує багато тепла, світла, енергії. У другому сезоні те, скільки доводиться терпіти Наталі, проходити через випробування, — це вже не я. У всякому разі, не сучасна Анна Сагайдачна.

У третьому сезоні — це сезон роздумів Наталі. Як я вже сказала, боротьби з власними демонами. І, безпосередньо, будуть моменти, з якими стикалася я в реальному житті. Це моменти гордості, марнославства. Тому в 3 сезоні є перетин зі мною як із реальною людиною.

Більше на тему: Актор костюмованої мелодрами «Кріпосна» Стас Боклан: Я, виявляється, не рахат-лукум

Про вбрання Наталі

Звичайно ж, ці сукні важкі. Важче, ніж усе сучасне наше вбрання. Корсет — це дуже незручно. Я вважаю, що корсет взагалі треба було заборонити. Це деформує жіночу грудну клітку. А скільки було викиднів, якщо ми говоримо про ті ще корсети. Коли в гонитві за красою у жінок плід не розвивався.

Слава Богу, в сучасному світі ми можемо дозволити собі вільний, комфортний, зручний, класний одяг.

Але плакатися про те, що мені було страшенно незручно і як можна жити бідолашній актрисі, я вам не буду. Бо насправді я дуже скучила за своїми костюмами.

Про успіх мелодрами «Кріпосна»

Такі проєкти — рідкість. Ми всі знаємо, що історичний серіал завжди буде вигідно відрізнятися від будь-якого найбільш класного сучасного серіалу. Перше, що притягує погляд, — це краса, це операторська робота. Краса того, що ми бачимо. Подивіться, як ми чудово показали Україну. Які місця відкрилися: Качанівка, садиби. Які красиві місця для подорожей, для екскурсій. Я знаю, що по слідах «Кріпосної» багато людей поїхали дивитися Україну. Це дуже чудово.

Також це історія кохання. Так, трагічного. Про те, як, а не куди йтиме герой і як будуть розвиватися відносини.

Про улюблених персонажів «Кріпосної»

Мені сподобалася історія Орисі в 3 сезоні. Нагадаю, що Орися починала з прислуги, яку купує батько для Наталі Дорошенко. Та в новому сезоні на неї чекає неймовірна історія кохання.

Також я дуже рада за Павлину, у якої з’явиться цікава романтична історія.

Якщо ми говоримо про Катерину, то її чекають випробування…

Історії неоднакові. Сценаристи дуже постаралися, щоб кожен був різним. Якщо коротко: однакових персонажів ми не побачимо. Всі будуть змінюватися.

Три характеристики Наталі Дорошенко

Добра. Тендітна. Вразлива.

Про проєкт «Кріпосна» однією фразою

Дуже сильний і хоробрий роман про почуття.

Не пропустіть прем’єру на СТБ зовсім скоро!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.