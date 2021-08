Анна Сагайдачна про імпровізацію в «Кріпосній», роль мрії і табу в професії

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра — продовження легендарної мелодрами «Кріпосна». Глядач побачив деякі сцени майбутнього сезону, а також познайомився з новими акторами. А поки пропонуємо дізнатися більше про талановиту акторку Анну Сагайдачну, яка зіграла героїню Наталі Дорошенко. Більше про імпровізацію в «Кріпосній», роль мрії і табу в професії — читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

Як ви готувалися до своєї ролі в серіалі «Кріпосна»?

Мені дуже сподобалася Наталі. Коли я прочитала сценарій, я звернула увагу саме на неї. Це абсолютна правда. Мені сподобалась Наталі. Я її побачила, я її відчула, і вона стала моєю. Власне, найпростіший шлях актора до його ролі. Прочитала, сподобалося, прийшла на проби, зробила і загарбала цю роль (сміється. — Прим. ред.). Вона цілком моя, тут нема про що говорити.

Вам дозволено імпровізувати? Ви привнесли щось, чого не було прописано в сценарії?

Сценарій — це букви. А те, як, — це вже робить артист. Те, як і чим він наповнює текст, — це робота акторів у тандемі з режисером. Мені здається, що більше, ніж актора, його роль нікого не може цікавити. Цілком у комплексі це я, я Наталі Дорошенко. І більше, ніж мене, доля Наталі Дорошенко не може нікого хвилювати. Можу сказати, що режисер Фелікс дає свободу акторам. Він допомагає в певних речах, коли показує напрямки. Мовляв, «є точка А і точка Б. Ти можеш ось так і можеш так».

Вам ближче за духом кіно чи театр?

Вони дуже різні. Але якщо говорити про сьогоднішній день, я не працюю в театрі, я працюю в кіно. Тому наразі мені ближче кіно, бо я зараз тут. Але якщо завтра я буду в театрі — я буду несказанно рада.

Вам більше імпонує грати позитивних чи негативних персонажів?

Мені імпонує грати різних персонажів. І зараз у моїй творчості настала хвиля негативних персонажів, чому я дуже рада.

Вам ближче по духу грати в драмі чи комедії?

Я більше граю в драмі, і досвіду у мене більше в драмі. Але мені хочеться розвивати себе в комедії.

Яка роль вашої мрії?

Мені дуже близькі історичні проєкти. Вони мені не просто подобаються, вони мені близькі по духу. Якщо Наталі Дорошенко — це вигаданий персонаж, то мені хотілося б зіграти реального персонажа історичного кіно. Можливо, щоб це був повний метр, автобіографічна історія.

Чи є у вас табу в професійній діяльності?

Я актриса, я дуже відкрита, вільна в кадрі. Якщо навіть ви маєте на увазі оголені сцени, інтимні, то я відкрита до них. Але питання тільки в тому, навіщо це потрібно. Якщо я буду розуміти, що в цьому фільмі це має художню цінність, я погоджуся. Ось, наприклад, як у фільмі «Спокуса» з Анджеліною Джолі є дуже відверта сцена. Але вона має настільки художню цінність, що я безперечно на неї погодилася б.

