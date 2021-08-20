Уже осенью на телеканале СТБ состоится самая долгожданная премьера — продолжение легендарной мелодрамы «Крепостная». Зритель увидел некоторые сцены грядущего сезона, а также познакомился с новыми актерами. А пока предлагаем узнать больше о талантливой актрисе Анне Сагайдачной, которая сыграла героиню Натали Дорошенко. Больше об импровизации в «Крепостной», роли мечты и табу в профессии — читайте в эксклюзивном интервью.

Как вы готовились к своей роли в сериале «Крепостная»?

Мне очень понравилась Натали. Когда я прочла сценарий, я обратила внимание именно на нее. Это абсолютная правда. Мне полюбилась Натали. Я ее увидела, я ее почувствовала, и она стала моей. Собственно, самый простой путь актера к его роли. Прочитала, понравилось, пришла на пробы, сделала и заграбастала эту роль (смеется. — Прим. ред.). Она всецело моя, здесь не о чем говорить.

Вам разрешено импровизировать? Вы привнесли что-то, чего не было прописано в сценарии?

Сценарий — это буквы. А то, как, — это уже делает артист. То, как и чем он наполняет текст, — это работа актеров в тандеме с режиссером. Мне кажется, что больше, чем актера, его роль никого не может интересовать. Всецело в комплексе это я, я Натали Дорошенко. И больше, чем меня, судьба Натали Дорошенко не может никого волновать. Могу сказать, что режиссер Феликс дает свободу актерам. Он помогает в определенных вещах, когда показывает направления. Мол, «есть точка А и точка Б. Ты можешь вот так и можешь так».

Вам ближе по духу кино или театр?

Они очень разные. Но если говорить о сегодняшнем дне, я не работаю в театре, я работаю в кино. Поэтому на данный момент мне ближе кино, потому что я сейчас здесь. Но если завтра я буду в театре — я буду несказанно рада.

Вам больше импонирует играть положительных или негативных персонажей?

Мне импонирует играть разных персонажей. И сейчас в моем творчестве наступила волна негативных персонажей, чему я очень рада.

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Вам ближе по духу играть в драме или комедии?

Я больше играю в драме, и опыта у меня больше в драме. Но мне хочется развивать себя в комедии.

Какова роль вашей мечты?

Мне очень близки исторические проекты. Они мне не просто нравятся, они мне близки по духу. Если Натали Дорошенко ― это вымышленный персонаж, то мне хотелось бы сыграть реального персонажа исторического кино. Возможно, чтобы это был полный метр, автобиографическая история.

Есть ли у вас табу в профессиональной деятельности?

Я актриса, я очень открыта, свободна в кадре. Если даже вы имеете ввиду обнаженные сцены, интимные, то я открыта к ним. Но вопрос только в том, зачем это нужно. Если я буду понимать, что в этом фильме это имеет художественную ценность, я соглашусь. Вот, например, как в фильме «Соблазн» с Анджелиной Джоли есть очень откровенная сцена. Но она имеет настолько художественную ценность, что я бы бесспорно на нее согласилась.

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