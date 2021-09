Актриси легендарної мелодрами «Кріпосна»: Хто вона — Сильна жінка?

Восени 2020 року телеканал СТБ запустив соціальну диджитал-кампанію #СильнаЯ, в якій підняв важливу тему стереотипів на адресу жінок. На прикладі 14 особистих історій #СильнаЯ показала суперечливість і абсурдність поширених у суспільстві уявлень про те, що керувати бізнесом, будувати кар’єру та ухвалювати важливі рішення в сім’ї повинен чоловік, а жінка — займатися побутом і дітьми. Героїні кампанії відверто розповіли, від яких ярликів їм довелося звільнятися на шляху до успіху.

Модель соціально розділених гендерних ролей не залишилася і без уваги творців легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна», події якої розгортаються в епоху панів і невільних, де жінці не місце в суспільному і політичному житті, їй не дозволено визначати себе, будувати кар’єру. Суспільство відводило жінці лише роль матері, домогосподарки або ж прислуги. Героїні «Кріпосної» більше не приймають цієї умови і борються за свої громадянські права.

Сьогодні актриси серіалу продовжили розмову на тему гендерних стереотипів. Соня Прісс, Аліна Коваленко, Анна Сагайдачна, Олеся Жураківська, Наталка Денисенко і Слава Красовська розповіли, в чому унікальні їхні героїні і наскільки схожі з сучасними сильними жінками.

Соня Прісс (Катерина Вербицька): «Кріпосна» показує, як жінки боролися за свої права

Аліна Коваленко (Ольга Родзевич): Ольга не боїться кидати виклик устоям

Наталка Денисенко (Лариса Яхонтова): Місце жінки не тільки в дитячій

Анна Сагайдачна (Наталі Дорошенко): У будь-якій ситуації важливо знайти сили пізнати себе

Слава Красовська (Галя): В екстремальних ситуаціях ми можемо бути дуже сильними

Олеся Жураківська (куховарка Павлуся): Щастя жінки не має залежати від її віку

