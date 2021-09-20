Актриси легендарної мелодрами «Кріпосна»: Хто вона — Сильна жінка?

Восени 2020 року телеканал СТБ запустив соціальну диджитал-кампанію #СильнаЯ, в якій підняв важливу тему стереотипів на адресу жінок. На прикладі 14 особистих історій #СильнаЯ показала суперечливість і абсурдність поширених у суспільстві уявлень про те, що керувати бізнесом, будувати кар’єру та ухвалювати важливі рішення в сім’ї повинен чоловік, а жінка — займатися побутом і дітьми. Героїні кампанії відверто розповіли, від яких ярликів їм довелося звільнятися на шляху до успіху.

Модель соціально розділених гендерних ролей не залишилася і без уваги творців легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна», події якої розгортаються в епоху панів і невільних, де жінці не місце в суспільному і політичному житті, їй не дозволено визначати себе, будувати кар’єру. Суспільство відводило жінці лише роль матері, домогосподарки або ж прислуги. Героїні «Кріпосної» більше не приймають цієї умови і борються за свої громадянські права.

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Сьогодні актриси серіалу продовжили розмову на тему гендерних стереотипів. Соня Прісс, Аліна Коваленко, Анна Сагайдачна, Олеся Жураківська, Наталка Денисенко і Слава Красовська розповіли, в чому унікальні їхні героїні і наскільки схожі з сучасними сильними жінками.

Соня Прісс (Катерина Вербицька): «Кріпосна» показує, як жінки боролися за свої права

«Дуже багато тем, актуальних і сьогодні, піднімається в “Кріпосній”. Ми можемо простежити якісь паралелі і побачити, як змінилося наше суспільство. Звичайно, порівняно з тим часом ми здійснили достатній прогрес у напрямку жіночих прав, але ще дуже багато треба буде пройти. Якщо говорити про мою героїню, Катя мені дуже імпонує своєю внутрішньою силою. Вона не кориться долі, як було заведено, а відчайдушно бореться за своє кохання і за правду. А ще мені дуже подобається Ольга Родзевич. Вона крута! Це дівчина, яка першою починає носити циліндри, ходити в брюках, у неї з’являється кінний костюм для верхової їзди, брюки. Для суспільства того часу це було вкрай сміливо!».

Аліна Коваленко (Ольга Родзевич): Ольга не боїться кидати виклик устоям

«Ольга протистоїть усім устоям, які є в суспільстві. Це 1857 рік, відповідно жінка не може командувати якоюсь кількістю людей, працівників. І все суспільство її в цьому плані осуджує, але вона не здається, вона робить те, що їй подобається, протистоїть усім, бо так їй підказує внутрішній голос. І це мені дуже подобається в ній. Я зрозуміла, наскільки вона смілива людина, що не боїться кидати виклик. Протистоїть усьому, що тоді було заведено. У цьому я оцінила її, тому що така сміливість — колосальна».

Наталка Денисенко (Лариса Яхонтова): Місце жінки не тільки в дитячій

«Лариса бореться за себе і як мати, і як жінка. Я прекрасно розумію мотивацію її вчинків — чому, як і що вона робить. І у мене не виникає складнощів або внутрішніх суперечностей “як же вона могла так вчинити”?».

Анна Сагайдачна (Наталі Дорошенко): У будь-якій ситуації важливо знайти сили пізнати себе

«Сильна жінка — це не та, яка приховує свою слабкість. Сильна жінка теж плаче, переживає горе, втрати, невдачі. Моя героїня Наталі — дівчина з непростою долею. Пройшовши через складний шлюб, зруйновані ідеали, розчарування в чоловікові всього її життя і самотність, вона знаходить у собі сили пізнати себе і піднятися».

Слава Красовська (Галя): В екстремальних ситуаціях ми можемо бути дуже сильними

«Галя дуже цілеспрямована жінка. Вона не боїться роботи — на 8-му місяці вагітності о 5 ранку біжить з іншого села на найману роботу, тягає відра з водою, коле дрова і доїть корів цілий день. А все, щоб уночі повернутися додому, віддати родині ті 2 копійки, які вона заробила, і о 5 ранку знову бути на роботі. Коли її сім’я опинилася в скрутній ситуації, Галя бере відповідальність на себе і готова на все заради благополуччя своїх близьких. Мені здається, що в кожній жінці є такий запас енергії, така природна сила, яка вмикається в екстремальних обставинах, коли мова йде про дітей, про сім’ю».

Олеся Жураківська (куховарка Павлуся): Щастя жінки не має залежати від її віку

«Чудово, що у мене в житті приходять такі героїні, як Павлуся, тому що, як у будь-якої нормальної людини, бувають моменти, коли ти згинаєшся. Слава Богу, не ламаєшся, але згинаєшся. І згадуєш Павлиночку, яка своїм теплом, турботою примудряється оточити, підтримати, хоч і сама протягом багатьох років проживає дуже непросту долю. Але ж ми наповнюємося, тільки коли самі віддаємо. Павлина не зачерствіла серцем і йде назустріч долі та своїй любові».

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Не пропустіть прем’єру продовження легендарної мелодрами «Кріпосна» восени 2021 року на телеканалі СТБ!

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