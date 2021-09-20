Актрисы легендарной мелодрамы «Крепостная»: Кто она — Сильная женщина?

Осенью 2020 года телеканал СТБ запустил социальную диджитал-кампанию #СильнаЯ, в которой поднял важную тему стереотипов в адрес женщин. На примере 14 личных историй #СильнаЯ показала противоречивость и абсурдность существующих в обществе представлений о том, что руководить бизнесом, строить карьеру и принимать важные решения в семье должен мужчина, а женщина — заниматься бытом и детьми. Героини кампании откровенно рассказали, от каких ярлыков им довелось освобождаться на пути к успеху.

Модель социально разделенных гендерных ролей не осталась и без внимания создателей легендарной костюмированной мелодрамы «Крепостная», события которой разворачиваются в эпоху панов и невольных, где женщине не место в общественной и политической жизни, ей не дозволено определять себя, строить карьеру. Общество отводило женщине всего лишь роль матери, домохозяйки или же прислуги. Героини «Крепостной» больше не приемлют это условие и борются за свои гражданские права.

Больше по теме: «Крепостная» новый сезон: Соня Присс рассказала, какой будет Катя Вербицкая в ее исполнении

Сегодня актрисы сериала продолжили разговор на тему гендерных стереотипов. Соня Присс, Алина Коваленко, Анна Сагайдачна, Олеся Жураковская, Наталка Денисенко и Слава Красовская рассказали, в чем уникальны их героини и насколько схожи с современными сильными женщинами.

Соня Присс (Катерина Вербицкая): «Крепостная» показывает, как женщины боролись за свои права

«Очень много тем, актуальных и сегодня, поднимается в “Крепостной”. Мы можем проследить какие-то параллели и увидеть, как изменилось наше общество. Конечно, по сравнению с тем временем мы совершили достаточный прогресс в направлении женских прав, но еще очень много предстоит пройти. Если говорить о моей героине, Катя мне очень импонирует своей внутренней силой. Она не покоряется судьбе, как было заведено, а отчаянно борется за свою любовь и за правду. А еще мне очень нравится Ольга Родзевич. Она крутая! Это девушка, которая первой начинает носить цилиндры, ходить в брюках, у нее появляется конный костюм для верховой езды, брюки. Для общества того времени это было крайне смело!».

Алина Коваленко (Ольга Родзевич): Ольга не боится бросать вызов устоям

«Ольга противостоит всем устоям, которые есть в обществе. Это 1857 год, соответственно, женщина не может командовать каким-то количеством людей, работников. И все общество ее в этом плане осуждает. Но она не сдается, она делает то, что ей нравится, противостоит всем, потому что так ей подсказывает внутренний голос. И это мне очень нравится в ней. Я поняла, насколько она смелый человек, что не боится бросать вызов. Противостоит всему, что тогда было заведено. В этом я оценила ее, потому что такая смелость — колоссальна».

Наталка Денисенко (Лариса Яхонтова): Место женщины не только в детской

«Лариса борется за себя и как мать, и как женщина. Я прекрасно понимаю мотивацию ее поступков — почему, как и что она делает. И у меня не возникает сложностей или внутренних противоречий “как же она могла так поступить?”».

Анна Сагайдачная (Натали Дорошенко): В любой ситуации важно найти силы познать себя

«Сильная женщина — это не та, которая скрывает свою слабость. Сильная женщина тоже плачет, переживает горе, потери, неудачи. Моя героиня Натали — девушка с непростой судьбой. Пройдя через сложный брак, разрушенные идеалы, разочарование в мужчине всей ее жизни и одиночество, она находит в себе силы познать себя и подняться».

Слава Красовская (Галя): В экстремальных ситуациях мы можем быть очень сильными

«Галя очень целеустремленная женщина. Она не боится работы — на 8-м месяце беременности в 5 утра бежит из другого села на наемную работу, таскает ведра с водой, колет дрова и доит коров целый день. А все, чтобы ночью вернуться домой, отдать семье те 2 копейки, которые она заработала, и в 5 утра снова быть на работе. Когда ее семья оказалась в трудной ситуации, Галя берет ответственность на себя и готова на все ради благополучия своих близких. Мне кажется, что в каждой женщине есть такой запас энергии, такая естественная сила, которая включается в экстремальных обстоятельствах, когда речь идет о детях, о семье».

Олеся Жураковская (кухарка Павлуся): Счастье женщины не должно зависеть от ее возраста

«Здорово, что у меня в жизни приходят такие героини, как Павлуся, потому что, как у любого нормального человека, бывают моменты, когда ты сгибаешься. Слава Богу, не ломаешься, но сгибаешься. И вспоминаешь Павлиночку, которая своим теплом, заботой умудряется окружить, поддержать, хоть и сама в течение многих лет проживает очень непростую судьбу. А ведь мы наполняемся, только когда сами отдаем. Павлуся не очерствела сердцем и идет навстречу судьбе и своей любви».

Больше по теме: Читая сценарий, не могли оторваться: актеры легендарной «Крепостной» о грядущей премьере на СТБ

Не пропустите премьеру продолжения легендарной мелодрамы «Крепостная» осенью 2021 года на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.