1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Глядачі побачать, який поворот доленосних подій чекає на їхніх улюблених героїв: Катерину Вербицьку, Петра і Ларису Червінських, коваля Назара та Орисю, Наталі і Миколу Дорошенків. Проте одним з найважливіших питань досі залишається доля Жадана. Невже за крок до справжнього щастя Катя знову втратить своє кохання? Чи живий Андрій?

Більше на тему: Де знімали серіал «Кріпосна»: все про історичні локації

У третьому сезоні глядач також познайомиться з новими героями, які істотно вплинуть на життя вже добре відомих персонажів. Серед них польський князь Стефан Яблоневський, якого зіграв талановитий український актор Сергій Стрельников.

Глядач перенесеться в заплутану павутину подій. Сплетіння доль, учинки, яких не прощають, і безліч підозр, що виводять на добре знайомих героїв. Петро Червінський, Ніколя Дорошенко, Євген Безус, — кожен з них виявиться або мішенню, або вірним компаньйоном, чиєю підтримкою заручиться Стефан Яблоневський.

1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами «Кріпосна. Жадана любов», у ході якої глядач дізнається, що ж насправді пробудило в новому герої жагу справедливості. Яку роль Яблоневський зіграє в житті головної героїні Катерини Вербицької? Безстрашний, нещадний, сильний і мужній герой здатний на все, у тому числі й викликати різний посмак від своєї появи.

Більше на тему: Актори легендарної драми «Кріпосна» про новий сезон

1 листопада о 20:15 на СТБ прем’єра «Кріпосна. Жадана любов»! Дивіться з понеділка по четвер нові серії на вістрі емоцій!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.