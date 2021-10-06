1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона легендарной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Зрители увидят, какой поворот судьбоносных событий ждет их любимых героев: Катерину Вербицкую, Петра и Ларису Червинских, кузнеца Назара и Орысю, Натали и Николая Дорошенко. Но одним из самых важных вопросов по-прежнему остается судьба Жадана. Неужели в шаге от настоящего счастья Катя вновь утратит свою любовь? Жив ли Андрей?

Video: «Кріпосна. Жадана любов»: новый герой легендарной мелодрамы ― неустрашимый князь Стефан Яблоневский Какие новые герои скорой премьеры Крепостная 3 сезон? В 3 сезоне Крепостная сыграет Сергей Стрельников. Крепостная 3 новый актер Сергей Стрельников - князь Яблоневский

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В третьем сезоне зритель также познакомится с новыми героями, которые значительно повлияют на жизни уже хорошо известных персонажей. Среди них польский князь Стефан Яблоневский, которого сыграл талантливый украинский актер Сергей Стрельников.

«Мой персонаж — это человек, раздавленный смертью близкого. Он с трещиной в сердце, который расследует убийство самого дорогого. Но поскольку его подозрения падают на разных людей и он находится в постоянном поиске, так или иначе он взаимодействует со всеми основными персонажами сериала», — описывает своего героя Стрельников.

Зритель перенесется в запутанную паутину событий. Переплетение судеб, поступки, которых не прощают, и множество подозрений, наводящих на хорошо знакомых героев. Петр Червинский, Николя Дорошенко, Евгений Безус, — каждый из них окажется либо целью, либо верным компаньоном, чьей поддержкой заручится Стефан Яблоневский.

1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», в ходе которой зритель узнает, что же на самом деле пробудило в новом герое жажду справедливости. Какую роль Яблоневский сыграет в жизни главной героини Катерины Вербицкой? Неустрашимый, беспощадный, сильный и мужественный герой способен на все, в том числе и вызывать разное послевкусие от своего появления.

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1 ноября в 20:15 на СТБ премьера «Кріпосна. Жадана любов»! Смотрите с понедельника по четверг новые серии на острие эмоций!

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