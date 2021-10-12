Хотите настоящего погружения в 19 век? Уже 1 ноября в 20:15 костюмированная драма «Крепостная» перенесет вас в эпоху любовных интриг, роковых страстей и больших надежд. И самое интересное — зрители узнают особенности жизни викторианского периода. А чего вы не знали о 19 веке? Подробности — в материале.

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Французский — язык аристократии

В начале 19 века дворянские дети говорили по-французски еще с пеленок. Ведь в прошлом считалось престижным «вплетать» слова из иностранных языков. Интересно, что в 19 веке в домашней библиотеке богатых дворян было больше французских авторов. А причина этого — пропаганда франкомании.

В то время языком дипломатии в Европе был французский. Поэтому аристократы разговаривали на нем и называли себя французскими именами, чтобы поразить общество. Так, обычная Катя становилась Китти, а София — Софи. Дворяне славянских стран активно наследовали манеры Франции, но в то же время не забывали своих традиций.

Откуда пошло понятие «голубая кровь»?

История утверждает: испанская королевская семья гордилась, что никогда не смешивала кровь с представителями других рас. На бледной коже дворян из высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя «sangre azul», в переводе с испанского — «голубая кровь». Типичными были также тонкие запястья и щиколотки, длинные пальцы, вытянутое худощавое лицо. Это выражение теперь ассоциируется с аристократами всего мира.

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Воля — недоступна большинству

В современном мире рабство неприемлемо и невозможно, однако в 19 веке настоящей роскошью была свобода. На территории Поднепровской Украины счастливый момент наступил в 1861 году — именно тогда было отменено крепостное право. До того беззащитные крестьяне не могли распоряжаться собственной жизнью. Их судьбы решал богатый помещик, которому они принадлежали. Пинки, проклятия и избиения — обычное наказание крепостных за непослушание. Но и после отмены крепостничества свободу и земельный надел, чтобы прокормить семью, нельзя было просто получить ― часто ее приходилось покупать тем же «рабским» трудом.

Именно в сериале «Крепостная» зрители увидят настоящую борьбу за равноправие. Достоинство, вера в невероятное, справедливость — ценности, которые Екатерина Вербицкая искала в течение долгого времени, пока ее мужа не ударили ножом прямо на их свадьбе.

Работа — не для слабонервных

Сегодня мы жалуемся на восьмичасовой рабочий день и количество выходных. Но в позапрошлом веке люди работали по 15 часов без перерыва. Женщины и дети трудились наравне с мужчинами, получая гораздо меньшую заработную плату.

Прислуга — правая рука хозяев

Дамам из высшего общества не пристало делать грязные домашние дела. Поэтому в богатых семьях незаменимой стала прислуга. Сначала крепостные выполняли эти обязанности. Позже домашнюю работу делали наемные женщины, получая за это плату. Прислуга в большом доме дворян знала все секреты и их старательно скрывала. В ее обязанности входило не только следить за бытом, но и оберегать имя уважаемой семьи.

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В костюмированной мелодраме «Крепостная» роль верной кухарки сыграла известная актриса Олеся Жураковская. Ее персонаж — острая на язык и откровенная Павлина, которая помогала Катерине и жалела ее, пока та жила у Червинских. Павлина хранит сокровенные секреты знатных хозяев, которые могли бы изменить многие судьбы.

Развлечения 19 века

Жизнь людей в викторианскую эпоху складывалась совсем не просто. И развлечений в тот период было значительно меньше, чем сегодня. Местом отдыха и общения был театр. Конечно, и сейчас он играет большую роль, но в те времена театр — не просто культурное учреждение, а главное место интриг и сплетен. Даже далекие от искусства дворяне приходили в театр, чтобы рассматривать красивых актрис.

Талантливая Наталья Денисенко сыграла любовницу Петра Червинского ― актрису Ларису Яхонтову. В третьем сезоне «Крепостной» она сближается с Петром, как никогда, но в его жизнь врывается трагедия, из-за которой он может отдалиться от любимой навсегда.

Фрейлины: кто они?

Верную свиту императриц и великих княгинь составляли фрейлины. Это молодые незамужние женщины, которые имели благородное имя. Главное преимущество фрейлин — возможность вступить в брак со знатным мужчиной, которого уважает вся страна. У них не было постоянных обязанностей. Фрейлины развлекали общество, изучали искусство и занимались единственным делом — искали богатого жениха.

Страшные тайны гигиены

Бичом Европы в 19 веке все еще оставалась антисанитария. И мало кто представляет, какие проблемы скрывались под красивыми платьями привилегированных дам. Дворяне верили, что с водой в тело проникает инфекция, поэтому и мылись крайне редко. Шампуни и дезодоранты, как и туалетная бумага, еще не были изобретены. Чтобы побороть вонь, аристократы пользовались стойкими духами.

Куртизанки — любимицы дворян

Женщины легкого поведения часто вели светскую жизнь в высшем обществе. Волна популярности куртизанок приходится на 19 век. Они ценились больше уличных проституток, ведь часто работали актрисами и певицами в театрах. Девушки находились на содержании одного или нескольких богатых покровителей. Некоторые куртизанки получали государственную плату за подслушивания частных разговоров в аристократическом обществе.

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В костюмированной мелодраме «Крепостная» Катерина Вербицкая сначала чуть не стала жертвой дворянских интриг, а потом, беззащитная, в погоне за свободой попадает в бордель. Когда она смогла вырваться из порочного круга, и, казалось бы, обрела любовь, жестокое нападение на мужа грозит лишить ее всего и вновь бороться за свободу.

Большие семьи дворян

Дворянские усадьбы стали прибежищем для многих жителей, которые не имели кровной связи с хозяевами. Дома делились на женские и мужские половины. На своей территории очаровательные дамы заплетали косы в будуарах. А джентльмены — решали государственные дела в библиотеках и расслаблялись в курилках. Приходить на чужую половину без надобности считали дурным тоном. Только прислуга могла спокойно ходить между двумя частями.

Кроме родных, в доме хозяев проживали дальние родственники. Кузены, лучшие друзья, малознакомые, прислуга и гувернантки для детей жили вместе со своими семьями за счет помещиков.

Главную героиню «Крепостной» Катерину Вербицкую добрая госпожа Червинская воспитала, как девушку знатного рода. Благодаря крестной матери крепостная одевалась в красивую одежду, умела играть на фортепиано и владела аристократическими манерами. У нее появился шанс получить свободу и титул, но когда дворяне узнают о ее происхождении, то пренебрегают ее обществом. Спустя годы Катю не принимают ни аристократы, ни простые люди, которые от нее уже отказались…

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1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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